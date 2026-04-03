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Guerra en Medio Oriente: echan al jefe del Estado Mayor de EE.UU. tras "relación conflictiva" con el gobierno

Otros dos altos mandos militares también fueron destituidos. El jerarca había tenido diferencias con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por la toma de decisiones.

El País
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03/04/2026, 12:06
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General Randy George en una imagen de archivo.
General Randy George en una imagen de archivo.
Foto: Michael Reynolds/EFE.

Randy George, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, fue ordenado por el Departamento de Guerra a "retirarse de su cargo de forma inmediata", un anuncio que llega en medio del conflicto con Irán.

George era el encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense y ocupaba el cargo desde agosto de 2023. El vocero del departamento, Sean Parnell, confirmó que el jerarca había sido cesado por el secretario de Guera, Pete Hegseth, a través de su cuenta de X.

"El general Randy A. George se retirará de su cargo como el 41.º Jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato", explicó.

El humo y los escombros vuelan por el lugar de un ataque israelí que tuvo como objetivo un edificio adyacente a la autopista que conduce a Beirut.
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Foto: AFP

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El general David Hodne, jefe del Comando de Transformación y Entrenamiento, así como el mayor William Green, jefe del Cuerpo de Capellanes, también habrían sido echados, de acuerdo con el Washington Post.

Medios estadounidenses como CBS y CNN informaron previamente que George ha tenido una relación conflictiva con el secretario Hegseth y otros altos mandos en medio del conflicto de Irán por la toma de decisiones.

El discurso televisado del presidente estadounidense Donald Trump se ve en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.
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Foto: AFP

George, oficial de infantería de carrera, se graduó como oficial en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1988.

Ha ejercido como jefe de Estado Mayor desde septiembre de 2023; anteriormente comandó el I Cuerpo en la Base Conjunta Lewis-McChord y posteriormente fue asistente militar principal del Secretario de Defensa Lloyd Austin durante la administración de Joe Biden.

Con información de Agencia EFE

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