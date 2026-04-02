El FBI investiga en Cuba incidente con lancha armada procedente de Estados Unidos: lo que se sabe hasta ahora

Una delegación del FBI está en Cuba para participar en la investigación sobre el incidente entre una lancha armada procedente de Florida y guardacostas cubanos, que dejó cinco muertos y seis heridos, informó una fuente de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Un equipo técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) viajó a Cuba como parte de su exhaustiva e independiente investigación sobre el incidente marítimo del 25 de febrero de 2026”, confirmó ayer miércoles una funcionaria de la embajada estadounidense. La fuente precisó que la delegación del FBI viajó a Cuba el martes.

El régimen cubano afirmó en marzo que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar en la investigación sobre ese hecho. El incidente tuvo lugar en un momento de particular tensión entre Estados Unidos y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio al régimen comunista de La Habana.

“Hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos a la espera de un grupo de expertos del FBI para seguir avanzando en esta investigación”, informó el 13 de marzo el presidente Miguel Díaz-Canel en la televisión cubana.

Buró Federal de Investigaciones (FBI) Foto: Unsplash

Díaz-Canel calificó el incidente de la lancha de “una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”,

El presidente cubano también confirmó ese día que Cuba mantenía conversaciones con Estados Unidos, para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”.

Según la versión cubana, el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha con matrícula estadounidense para solicitar su identificación, pero sus ocupantes respondieron abriendo fuego. El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba.

El ministerio de Interior cubano informó entonces que en el enfrentamiento resultaron muertos en el acto cuatro pasajeros de la lancha interceptada y otros seis resultados lesionados. De estos, uno murió posteriormente en un hospital cubano. En el tiroteo también resultó herido un miembro de guardafronteras de Cuba.

De los 10 pasajeros de la lancha interceptada, dos tenían ciudadanía estadounidense. Los miembros del grupo son “cubanos residentes en Estados Unidos”, la mayoría “con un historial conocido de actividad delictiva y violenta”, señaló el ministerio del Interior de Cuba.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con los periodistas en la base conjunta Andrews en Maryland. Foto: AFP

Citando al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la fuente de la embajada en La Habana destacó que “la mayoría de los hechos que se están reportando públicamente provienen de la información proporcionada por los cubanos”. “Nosotros verificaremos eso de manera independiente” y “vamos a averiguar exactamente qué sucedió aquí y, posteriormente, responderemos en consecuencia”, agregó.

El propio Rubio dijo tras el incidente que la Administración Trump quería verificar lo sucedido mediante “información independiente”.

A bordo de la lancha las autoridades cubanas encontraron armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según el ministerio del Interior.

Los tripulantes de la lancha que sobrevivieron fueron acusados formalmente de “terrorismo”, según informó la fiscalía cubana.

Por su parte, en Estados Unidos el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación judicial.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.

La administración de Donald Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba, país que supone una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán.

Personas juegan al dominó durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

Apagón diario: 57% de la isla sin luz

Cuba volvió a sufrir ayer miércoles prolongados apagones, que en el momento de máxima demanda dejó sin corriente a un 57% de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE. Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40% del mix energético). Otro 40% del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la falta de combustibles. En medio de estas tensiones, Cuba recibió el martes el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con aproximadamente 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses con el aval de Estados Unidos.