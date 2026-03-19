FBI investigaba a funcionario antiterrorista estadounidense que renunció por la guerra con Irán

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) había abierto una investigación por una presunta filtración de información clasificada contra el ahora exjefe de la lucha antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, quien dimitió el pasado martes por la guerra con Irán, según informaron medios estadounidenses.

Kent, se desempeñaba como director del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés), pero renunció a través de una carta en la que criticó la guerra en curso entre su país e Irán.

En la misiva dirigida al presidente Donald Trump en la que anunció su paso al costado, Kent escribió que no podía "en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán".

"Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos", señaló.

Agentes del FBI en un operativo. Foto: AFP

De acuerdo a información divulgada por medios como The New York Times y CBS, que citaron fuentes anónimas que conocerían situación, la investigación del FBI sobre Kent es anterior a su renuncia.

En esa línea, una fuente declaró al sitio web de noticias Semafor que la investigación llevaba "meses".

El FBI no respondió de manera inmediata una solicitud de comentarios.

Entrevistado por el presentador Tucker Carlson el miércoles, Kent reafirmó su postura.

"No había ningún informe de inteligencia que dijera: 'Oye, en tal fecha... los iraníes van a lanzar este gran ataque sorpresa. Van a hacer una especie de 11 de septiembre o Pearl Harbor'", dijo Kent, exmiembro de las Fuerzas Especiales.

Kent dijo que Israel "impulsó la decisión" de ir a la guerra y que Estados Unidos sabía que los iraníes iban a tomar represalias.

"Creo que está bien que ofrezcamos defensa a Israel. Pero cuando proporcionamos los medios para su defensa, podemos dictar nosotros los términos sobre cuándo pasan a la ofensiva", agregó.

Kent había sido nombrado por Trump para encabezar el NCTC, donde trabajó en análisis y respuesta de Estados Unidos, al mismo tiempo que fue el principal asesor del mandatario en materia de contraterrorismo.

Joe Kent y Donald Trump Foto: X/Joe Kent

Días atrás, Trump acusó a Kent de ser "muy debil en materia de seguridad": "Es muy bueno que se haya ido", agregó.

Al mismo tiempo, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó rechazo a lo que calificó de "afirmaciones falsas", en la carta de renuncia de Kent.

La portavoz consideró "insultante y ridícula" la sugerencia de que la decisión de ir a la guerra haya sido tomada "en función de la influencia de otros".

Con información de AFP