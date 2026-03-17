Renuncia el jefe antiterrorismo de EE.UU. por la guerra contra Irán y lanza críticas a Trump e Israel

Joe Kent, hasta este martes director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, presentó su renuncia indeclinable ante el presidente Donald Trump. En una misiva cargada de críticas hacia la dirección de la política exterior de la Casa Blanca, el veterano del Ejército manifestó su imposibilidad ética de respaldar el conflicto bélico que EE.UU. e Israel mantienen contra Irán, argumentando que Teherán no representaba una amenaza inminente para la seguridad nacional estadounidense.

La dimisión del jerarca, cuya oficina fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para centralizar la inteligencia sobre terrorismo internacional, expone las fracturas en el entorno republicano. Kent recordó al mandatario sus promesas de campaña bajo el lema "Estados Unidos primero" y calificó la intervención militar como una "trampa" que ha costado la vida de al menos 13 militares estadounidenses y ha provocado una escalada sin precedentes en el precio de los combustibles a nivel global.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Las duras acusaciones contra Israel

En su carta de despedida, Kent no ahorró señalamientos hacia la influencia de potencias extranjeras en la toma de decisiones de Washington. Según el exfuncionario, la administración Trump cedió ante la presión del gobierno israelí y su "poderoso lobby" en territorio estadounidense para iniciar las hostilidades. Kent fue más allá al acusar a altos mandos de Israel de orquestar una "campaña de desinformación", comparando la estrategia actual con las tácticas utilizadas para involucrar a Estados Unidos en la guerra de Irak.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", escribió.

Joe Kent Foto: X/ @NCTCKent

La salida de Kent refuerza las críticas que ya habían manifestado figuras mediáticas cercanas al presidente, como el periodista Tucker Carlson. El malestar radica en la contradicción entre la retórica aislacionista de Trump, que buscaba alejar al país de "guerras desastrosas" en Oriente Medio para enfocarse en la prosperidad doméstica, y la realidad de un conflicto que ya se cobra vidas propias.

Con información de EFE