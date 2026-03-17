Golpe al régimen de Irán: Israel anuncia la eliminación de Alí Larijani, el cerebro del Consejo de Seguridad

Israel anunció este martes haber "eliminado" a Alí Larijani, figura clave del régimen iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y a un general de una milicia de los Guardianes de la Revolución.

Alí Larijani, una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos, es el blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de los bombardeos de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y [el general Gholamreza] Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video. Irán no lo ha confirmado.

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a [Alí] Jamenei", agregó Katz.

Larijani desempeñó un papel mucho más visible desde el comienzo de la guerra que el hijo y sucesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el estallido del conflicto.

Una niña sostiene un póster del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación contra los EE.UU. e Israel en Bagdad el 12 de marzo de 2026 Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

El paradero y el estado de salud del nuevo guía supremo, aparentemente herido en el ataque que mató a su padre, es objeto de especulaciones. "No se sabe (...) si está muerto o no", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de "represión violenta del pueblo iraní", tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

El jefe de seguridad fue visto caminando entre la multitud en una manifestación progubernamental la semana pasada en Teherán, en señal de desafío a Israel y Estados Unidos.

Su muerte, si se confirma, sería un duro golpe contra la república islámica en medio de una guerra en la que han muerto más de 1.000 personas y millones se han visto desplazadas en todo Medio Oriente, especialmente en Líbano e Irán.

Qué pasa en el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo

En Teherán, un periodista de AFP fue testigo este martes de explosiones, después de una noche de bombardeos intensos. El ejército israelí dijo haber lanzado una ola de ataques "contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán", así como ataques en Líbano.

En represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructura civil de sus vecinos.

Sus amenazas y ataques a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz han bloqueado esta vía por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha disparado los precios del crudo.

Trump ha pedido ayuda a las grandes potencias para desbloquearlo y el lunes exigió a sus aliados que se unan rápidamente y con "gran entusiasmo" a una armada para escoltar a los petroleros a través del estrecho. Si se negaran sería "muy malo" para la OTAN, amenazó.

Donald Trump en el Despacho Oval. AFP

Por el momento la Alianza Atlántica lo descarta, al igual que otros aliados como Corea del Sur y Japón.

Para los analistas no es sorprendente que los socios de Estados Unidos no se entusiasmen con unirse a una guerra sobre la que no se les consultó, después de un año de tensiones con Washington en todo, desde los aranceles hasta Groenlandia.

Estados Unidos "lanzó una guerra sin consultar a sus aliados, esperando que fueran ellos quienes se encargaran de arreglar el desastre, y eso no va a funcionar", estimó Erwan Lagadec de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington.

"Nadie se esperaba" el alcance de la respuesta iraní, reconoció Trump

Trump reconoció el lunes que "nadie se esperaba" el alcance de la respuesta iraní. "No se suponía que fueran tras todos estos otros países en Medio Oriente", dijo.

La república islámica atacó a Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y, en menor medida, Omán.

Líbano se ha convertido en otro frente cuando el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte de Jamenei.

Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido instaron a Israel a mostrar moderación en este país, donde el ejército isaelí ha anunciado operaciones terrestres "limitadas" contra Hezbolá.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo a AFP que Europa debería apoyar "cualquier esfuerzo para erradicar a Hezbolá ahora".

Irak, durante mucho tiempo un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos e Irán, también se ha visto involucrado.

Un ataque con drones y cohetes tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos en Bagdad a primera hora del martes y otro mató a cuatro personas en una casa que al parecer albergaba a asesores iraníes, según funcionarios de seguridad.

AFP