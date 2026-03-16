Trump afirma que Mojtaba Jamenei podría estar "muerto o desfigurado" y que no sabe quién gobierna Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país. "No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jamenei, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un "acuerdo" con Estados Unidos, pero luego agregó que no sabe quien gobierna en ese país, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes", expresó.

Cuestionado por la prensa por el estado de Mojtaba Jamenei, Trump respondió que "mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido".

Pero también planteó la idea de que podría estar muerto, dado que "nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual".

El Pentágono afirmó la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.

El primer mensaje de Jamenei como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada".

Qué dice Irán sobre Mojtaba Jamenei

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el sábado en una entrevista con un canal de televisión estadounidense que "no hay ningún problema" con Mojtaba Jamenei, quien aún no ha hecho ninguna aparición pública desde que fue nombrado líder supremo de Irán el 8 de marzo.

"Ya verán, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo", quien resultó herido en un bombardeo, declaró el ministro al canal MSNow en respuesta a una pregunta sobre su estado de salud.

Fotografía distribuida este jueves 12 de marzo de 2026 en la cuenta oficial de Telegram del nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei. Foto: Cuenta oficial de Mojtaba Jamenei en Telegram /EFE

Por otro lado, Araqchi, advirtió este lunes que el país está preparado "para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario".

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron haber atacado Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion en Israel, así como bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Un ataque con drones causó el lunes un incendio en el importante campo petrolífero de Shah, en Emiratos Árabes Unidos, informaron las autoridades.

Los precios del crudo se han disparado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero hay excepciones y un petrolero paquistaní lo cruzó el domingo, según los datos de MarineTraffic.

Con información de EFE y AFP