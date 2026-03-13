EE.UU. asegura que el nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido y "probablemente desfigurado"

El gobierno de los Estados Unidos incrementó este viernes la presión retórica y de inteligencia sobre el nuevo mando en Teherán. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó de manera tajante que Mojtaba Jamenei, quien asumió la conducción del régimen tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, se encuentra "herido" y "muy posiblemente desfigurado".

Las lesiones habrían sido consecuencia directa de los bombardeos que dieron inicio a la ofensiva militar conjunta entre Washington e Israel contra territorio iraní. Durante una comparecencia ante la prensa, el jefe del Pentágono puso en duda la fortaleza del liderazgo actual, al que se refirió de forma irónica como el "supuesto, no tan supremo, líder". Hegseth fundamentó sus sospechas en la naturaleza de las recientes comunicaciones oficiales del régimen, señalando que el último comunicado emitido por Mojtaba Jamenei resultó "bastante débil" y careció de cualquier registro audiovisual que confirmara su estado de salud o su paradero actual.

Explosión tras los ataques cerca de la Torre Azadi, cerca del Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán. Foto: AFP

La ausencia de pruebas de vida de Mojtaba Jamenei

La Casa Blanca y el Pentágono siguen de cerca los movimientos en la cúpula iraní tras el estallido del conflicto. Según las declaraciones de Hegseth este 13 de marzo, la falta de voz y video en los mensajes oficiales de Jamenei refuerza la tesis de que el mandatario no está en condiciones de aparecer públicamente. El secretario subrayó que, aunque el líder publicó un texto el jueves, el silencio digital y la ausencia de imágenes son indicadores clave del impacto de los ataques iniciales sobre la estructura de poder en Irán.

Una niña sostiene un póster del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación contra los EE.UU. e Israel en Bagdad el 12 de marzo de 2026 Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

El impacto de los ataques de Washington e Israel

La situación de Mojtaba Jamenei es el resultado de la escalada bélica lanzada por la coalición en la región. El Pentágono sostiene que los ataques que acabaron con la vida de Alí Jamenei no solo provocaron un cambio en la sucesión del poder, sino que dejaron al nuevo líder con secuelas físicas graves que el régimen intenta ocultar. Por el momento, Teherán no ha emitido una respuesta oficial que desmienta las afirmaciones de desfiguración o que proporcione pruebas gráficas de la integridad del nuevo líder supremo.

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