Consejo de Ministros analizará planteos del Diálogo Social con la oposición a la espera de definiciones

El rol de las AFAP, la reducción de la edad de retiro, la eliminación de las condicionantes para las asignaciones familiares, las licencias para quienes tienen hijos, el seguro de paro para los profesionales independientes y varios temas más estarán sobre la mesa hoy en el Consejo de Ministros. Esto, porque se presentarán los resultados del Diálogo Social, un ámbito sobre la seguridad social que creó el Poder Ejecutivo para lograr consensos con sindicatos, partidos y organizaciones.

Luego, el gobierno liderado por el presidente Yamandú Orsi decidirá cuáles toma para elevar como medidas que, en última instancia, deberá validar el Parlamento. Un lugar donde, como ya es sabido, el Frente Amplio no cuenta con mayorías en Diputados.

Aunque aún no se publicó el documento final, en los últimos días se conocieron algunos puntos que ya provocaron críticas de la oposición. En respuesta, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró ayer en Informativo Sarandí que es “mentira” que la propuesta sobre las AFAP del Diálogo Social vaya contra el plebiscito sobre la seguridad social de 2024 porque no se plantea la eliminación de las administradoras. También negó que haya “estatización” y señaló que no se plantea una desaparición de las cuentas individuales de ahorro.

Al mismo tiempo, cuestionó el rol de las AFAP que salen a reclutar trabajadores para su afiliación. (Ver recuadro)

Una de las propuestas que mayor polémica generó fue la iniciativa de ir hacia un esquema en el que las cuentas de ahorro individual las gestione un organismo público y que las AFAP se encarguen de la inversión y rentabilización.

La presentación del Diálogo Social, que será de manera pública el miércoles en Torre Ejecutiva, sucederá bajo la atenta mirada de la oposición. En los últimos días, referentes de la coalición hicieron duras cuestionamientos. Más allá de las declaraciones, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado discutió ayer los cambios que se podrían impulsar para la seguridad social.

El encuentro del órgano partidario contó con la presencia del economista colorado Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Alfie reafirmó a El País que “en lo conceptual, es una estatización” y “cambia muchísimo” el sistema de las AFAP. “Pasás de una administración donde el objetivo es maximizar el retorno (de los ahorros) para los trabajadores, a una donde va a ser minimizar el costo de administración de los fondos para el Estado. No tiene nada que ver una cosa con otra. Eso claramente es muy malo”, indicó.

También mencionó lo ocurrido en Argentina en 2008, cuando se eliminaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. “Aquí no está claro, pero creo que las cuentas individuales se van a mantener. Esto es por el momento”, afirmó el exministro de Economía, y añadió que puede ser “muy tentador” el volumen de dinero que manejan las AFAP.

Alfie, además, manifestó su desacuerdo con los dichos de Sánchez sobre que la propuesta no va contra el plebiscito de 2024. El colorado sostuvo que la propuesta sobre jubilaciones y pensiones del Diálogo Social es “en gran parte, si no en todo”, el mismo que se planteó en la consulta popular. “Si no es un gemelo, es un mellizo o un primo hermano”, añadió.

Desde el Partido Nacional, en tanto, han hecho varias críticas en los últimos días, sobre todo en lo vinculado a las AFAP y las asignaciones familiares, y ahora están a la espera de postura tomará el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, Cabildo Abierto es el único partido de la oposición que participó del Diálogo Social. En ese contexto, presentó una “precisiones” al borrador que se le entregó con el diagnóstico y las propuestas. Una postura que mantienen los cabildantes es que no van a apoyar ningún cambio que signifique revertir el resultado del plebiscito realizado en 2024.

Pero no es la única “precisión”. Los cabildantes insistieron en la “urgencia de adoptar medidas que contribuyan a revertir la tendencia demográfica a la baja que, de continuar invariable, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”. A lo que sumaron: “No tiene sentido prever mejoras que significan erogaciones mayores si no buscamos el aumento de los aportes a un sistema ya demasiado tensionado”.

Cabildo Abierto, además, señaló que los “aspectos referidos a beneficios de licencias y otros deben ser compatibles con la realidad del mercado laboral”. También entienden “inconveniente que se renuncie a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones" sociales, "lo que puede llevar a institucionalizar la mendicidad”.

Así como consideran que “se deben implementar medidas que agilicen la habilitación de los residenciales y poner el foco en aquellos operadores del sistema de cuidados”.

El “negocio” de afiliar trabajadores Sánchez indicó que hay una lógica en el sistema actual de las AFAP que, si el “negocio” es afiliar trabajadores, pueden estar haciéndolo con “personas a las que no necesariamente les beneficia” estar en una administradora. Se genera un “drama” —señaló el secretario de Presidencia— “que es muy común en la población uruguaya”: se aporta la mitad de los ingresos a la AFAP y la otra al BPS, y por el primero recibe $ 1.000 por mes y por el segundo “una mínima de $ 15.000 o $ 18.000”. Y continuó: “Le sucede que estuvo pocos años (en la AFAP) o tiene bajos ingresos y, por tanto, no le sirve la capitalización individual. Lo afiliaron seguramente sin una buena información para que pudiera elegir libremente. Lo que está en las recomendaciones (del Diálogo Social) es que la relación comercial la lleve adelante el Estado, que no tiene intereses económicos creados”.