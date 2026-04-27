"Eso es mentira": Sánchez asegura que el plan para las AFAP no desconoce el resultado del plebiscito de 2024

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que las modificaciones que el gobierno tiene previsto impulsar al sistema de seguridad social, que incluyen cambios al sistema de las administradoras de fondos de ahorro previsonal (AFAP), no desconocen el resultado del plebiscito impulsado por el Pit-Cnt en 2024, junto a las elecciones nacionales, que fracasó en las urnas porque no alcanzó la adhesión de más de la mitad de los votantes.

Aquel proyecto de reforma constitucional buscaba establecer la prohibición del ahorro individual como el que puede hacerse en una AFAP, además fijaba en 60 años la edad mínima de retiro (buscando echar por tierra el aumento a 65 que había fijado la reciente reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou) e indicaba que ninguna jubilación o pensión podía ser menor a un salario mínimo nacional.

Algunos sectores y dirigentes del Frente Amplio adhirieron a este proyecto del Pit-Cnt, pero otros lo rechazaron. Sin embargo, el Frente Amplio en su conjunto anunció, en campaña electoral, que haría cambios al sistema de jubilaciones y pensiones con previa instalación del denominado "diálogo social", cuyo recorrido acaba de terminar y las recomendaciones alcanzadas serán evaluadas por el gobierno para la eventual elaboración de un proyecto de ley.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) este lunes, Sánchez rechazó críticas de la oposición y aseguró que "es mentira" que se desconozca el resultado del plebiscito de 2024, en primer lugar porque no se eliminan las AFAP ni el sistema de ahorro individual, pero además porque el Frente Amplio y Yamandú Orsi como candidato habían prometido, en campaña electoral, cambios al régimen vigente.

"No desaparecen las AFAP ni las cuentas individuales de las personas. El terrorismo verbal hay que desmontarlo", dijo el secretario de Presidencia.

"Tanto es mentira" que se desconozca el resultado del plebiscito, explicó Sánchez, que él mismo en campaña electoral dijo "que no iba a votar" el proyecto impulsado por el Pit-Cnt "porque había que hacerle cambios a la seguridad social pero no por el instrumento del plebiscito, sí mediante un diálogo social que modificara vía legal algunos de los aspectos negativos de la reforma de la seguridad social" del gobierno anterior.

"El presidente de la República fue explícito y lo dijimos en todos lados", sentenció.

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en un acto patrio en Florida. Foto: Leonardo Mainé/El País

Cuál es la reforma de las AFAP que impulsa el gobierno de Orsi

Sánchez indicó que una de las reformas que recomendó el diálogo social es en la "relación comercial" entre las AFAP y sus afiliados o las personas que intenta atraer a la empresa. Según dijo, en esta búsqueda de clientes las AFAP captan a trabajadores a quienes no les beneficia vincularse con esas empresas.

El secretario de presidencia resumió que una parte del negocio de las AFAP es la afiliación de personas, a quienes cobra comisiones por la administración de sus fondos en inversiones, y a su entender esto motiva que capten trabajadores que les iría mejor quedándose por fuera de esa empresa, incluso en el sistema público: "Cuando la AFAP cobra una comisión por afiliarte, puede afiliar gente que no le servía afiliarse, y después genera el otro drama: 'Aporto la mitad de mis ingresos a la AFAP, y la mitad a BPS; por BPS me jubilo por la mínima de $15.000 o $18.000 y la AFAP me paga $1.000'. Eso pasa sistemáticamente".

"Eso pasa porque estuvo pocos años o porque tiene bajos ingresos y por tanto no le sirve la capitalización individual. Lo afiliaron malinformándolo", aseveró.

El documento elaborado a raíz del diálogo social recomienda eliminar la relación comercial de afiliación entre las personas y las AFAP y que esa tarea "la lleve adelante el Estado, que no tiene intereses económicos creados", expresó.

"Que puedas tener un buen asesoramiento y tú decidirás luego", dijo, y agregó que las personas podrán seguir eligiendo qué AFAP les sirve, en caso de que les sirva una.

Para el gobierno esto es "parte de un negocio que se necesita reordenar, porque el tarea principal de las AFAP no es afiliar gente, es invertir la plata de la gente". "Quienes tienen intereses creados en afiliarte, no deberían ser quienes te asesoren sobre afiliarte o no", consideró.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. Foto: Leonardo Mainé.

Gobierno prevé abrir jubilación anticipada a los 60 años con subsidio para los más pobres

Sánchez, por otro lado, hizo referencia a la edad de jubilación, otra arista del sistema previsional que el gobierno prevé modificar, aunque no del todo. Puntualizó que la edad de retiro seguirá en 65 años, tal como estableció la reforma del gobierno anterior, pero se generará "una nueva causal que va a permitir a aquellos que quieran jubilarse a los 60 años, que puedan hacerlo".

Con la idea de que el tiempo de trabajo se extienda hasta los 65, explicó que, en general, quienes elijan retirarse antes de los 65 tendrán un monto jubilatorio inferior. No obstante una parte de la población, específicamente "el tercio más pobre", tendrá derecho a un subsidio que eleve sus ingresos.