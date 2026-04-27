Alejandro Sánchez habló sobre los audios atribuidos a Collette Spinetti: rechazó expresiones, pero descartó cese

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este lunes a los audios atribuidos a la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, en los que hay expresiones despectivas hacia el ministro y el subsecretario de Desarrollo Social, Gonzalo Civila y Federico Graña, a quienes se refiere como "machirulitos gay", entre otros agravios.

Los dichos fueron previos a la designación de ambos en el Mides, cuando sus nombres se manejaban para asumir los respectivos cargos. Sánchez también aparece mencionado en los audios de forma colateral, porque Spinetti dice a su interlocutor que tuvo reuniones con él antes de empezar el nuevo gobierno frenteamplista, donde hablaron de su eventual designación en el puesto de secretaria de Derechos Humanos.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Sánchez dijo que rechaza "ese tipo de expresiones para referirse a cualquier compañero o cualquier persona, no solo por las expresiones, sino por la connotación que se les da por sus orientaciones sexuales".

Sánchez consideró que se trata de un comportamiento “durísimo”, especialmente por parte de “alguien que viene trabajando por los derechos” de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género.

"Le hemos transmitido que no compartimos ese tipo de expresiones", dijo Sánchez, aunque señaló que "también es cierto que son audios privados, no es una declaración pública, y que además se realizaron antes de que asumiera el cargo". El secretario de Presidencia afirmó que Spinetti "se comunicó con todos los involucrados para pedir disculpas".

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé / El País.

Estos audios —difundidos por Hacemos lo que podemos (Undertake Media)— habrían sido enviados de manera privada mediante alguna aplicación de mensajería, como WhatsApp. Por otra parte, Sánchez también mencionó un “audio que fue grabado” en una reunión, donde las expresiones “tampoco fueron las mejores”.

Tanto la divulgación de audios privados como la grabación de una reunión evidencian, para Sánchez, una “clara intención de perjudicar” a Spinetti.

El referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) indicó además que Spinetti impulsó una serie de cambios en la secretaría que dirige, donde separó a algunos funcionarios de confianza política y suspendió pases en comisión.

Actualmente, Sánchez no ve "razones para cambiarla", dado que los audios atribuidos a la jerarca corresponden a conversaciones privadas previas a la asunción, pese a que estos audios tienen "afectación" y hay que corregir "rápidamente" la situación.

En 2025 el sector PAIS (Participación, Acción e Integración Social) del Frente Amplio decidió desvincular a Spinetti y expresó "amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas" que había tomado hasta ese momento.