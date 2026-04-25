Diputado Rodríguez, nuevo presidente de la lista 71, pidió que Lacalle Pou vuelva en 2029 y apuntó contra Oddone

El diputado Juan Martín Rodríguez, actual coordinador de la bancada de Diputados del Partido Nacional, fue electo este sábado como el nuevo presidente de la lista 71, del Herrerismo, en un congreso organizado en el Club Español. “La responsabilidad histórica que tenemos hoy es la de sembrar las ideas de los próximos 20, 30 y 40 años”, resaltó en el encuentro en el que estuvieron presentes el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el exministro Luis Alberto Heber, el senador Martín Lema y el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

“Tenemos que tener la responsabilidad, la obligación y el temple de ser los que proponemos, los que marcamos el camino, los que señalamos el destino, los que defendemos las ideas de la libertad, de la prosperidad, de la honestidad, de la dignidad, de la seguridad”, destacó Rodríguez. “Son ideas que no son incompatibles”, dijo.

"Es legítimo reclamar seguridad, que los vecinos de todo Uruguay puedan vivir y salir a la calle tranquilos, con sus gurises, llevarlos a la escuela, que los chiquilines vayan a bailar y una madre o un padre no reciba la noticia que recibió en la madrugada de hoy cuando un muchacho lo que hacía era salir a divertirse con sus amigos e ir a bailar. Esas no son las cosas que nosotros tenemos que aceptar. Nos revelamos en contra de eso", remarcó.

"Tenemos que devolverle la confianza a la gente, no en la política, no en los políticos, en el sistema, en la democracia. Porque cuando la lógica de los gobernantes es, como te digo una cosa, te digo la otra... No vamos a cambiar la lógica de las AFAP y ahora resulta que quieren proponer cambiarla, tenemos es como respuesta de la gente la antipatía, el hastío, el cansancio, el sentirse defraudado", añadió.

Rodríguez arremetió contra el ministro de Economía. "No me vengan con que (Gabriel) Oddone es el salvador del Frente Amplio. Es tan cómplice como el resto del Frente Amplio. Tan cómplice de los comunistas, porque no solo nos mintió en campaña, nos mintió el año pasado cuando fue al Parlamento y nos dibujó una realidad mágica (…) no corre más eso del policía bueno y policía malo. Son todos malos, son todos cómplices y tienen que hacerse cargo”, dijo.

“Claro que estamos pensando en el 2029 (...). El gobierno ya tiró la toalla, ya se entregó. Nos tuvo un año esperando planes que no son planes. Nos tuvo un año prometiendo las cosas que no van a llegar. Es el realismo mágico", lanzó el nacionalista.

“Vamos a tener un gran capitán, un gran candidato, porque nos vamos a encargar de decirle a Luis Lacalle Pou que tiene la responsabilidad histórica de comenzar y encabezar esta columna que le devuelva a los uruguayos la confianza en el sistema democrático en la gente”, indicó Rodríguez.

"Si este gobierno que ya defraudó a sus votantes se termina, y llega Lacalle Pou y no somos capaces de darle la respuesta a los verdaderos problemas de la gente y cumplir con lo que nos comprometimos estamos a un período de un antisistema", remarcó.