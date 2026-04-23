“TikTok también es política” y “demagogia”: autoridades de partidos discuten sobre uso de redes a la política

Dirigentes de los cinco principales partidos políticos disertaron este jueves en el tercer y último día de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se llevó a cabo esta semana en la Intendencia de Montevideo (IMM).

Al evento asistieron Mónica Xavier (en lugar de Fernando Pereira, que no asistió por cuestiones de agenda) por el Frente Amplio, Álvaro Delgado por el Partido Nacional, Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente y Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto.

Xavier, expresidenta de la coalición oficialista y actual directora de Inmujeres, habló primero y dijo que “hoy la política no cotiza al alza”, al tiempo que afirmó que, si bien hay “más oferta en materia tecnológica para comunicarse instantáneamente y una diversidad de tecnología”, esta “no logra traducirse en un incremento de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos hacia la política”.

“Hay que ir de alguna manera a aquello que constituye el mayor motor de cualquier partido político y es su militancia. Y acá no se trata de contraponer tecnología con la militancia como forma comunicacional. Se trata de ver que hay algunas cosas como el contacto personal, que no se soluciona con likes ni con posteos, sino con la cercanía y con la confianza”, manifestó.

Luego, Delgado indicó que “las tecnologías nuevas te dan inmediatez e información”, pero muchas veces en desmedro de la “profundidad”. Al igual que la jerarca frenteamplista, dijo que es “imprescindible” el contacto presencial, “de ver a los ojos y asociar con lo que aparece” en redes sociales.

Asimismo, el presidente del directorio blanco planteó una diferenciación entre la comunicación gubernamental y partidaria: “Los gobiernos comunican las cosas del gobierno. Ahora, la traducción política de las acciones del gobierno son de los partidos políticos que integran el gobierno. Militando, recorriendo, estando, siendo didácticos”.

Por su lado, Ojeda expresó que Uruguay “es un país tan conservador para los cambios y cuesta tanto introducir cosas que en todo el mundo son tan normales, que el que hace esto distinto es el disruptivo”, consultado por la campaña presidencial que realizó en 2024.

“Los mensajes son más compactos, más rápidos y más concretos. Quizás pierdan un poco de profundidad, pero vamos a priorizar su impacto porque necesariamente precisamos que el que esté del otro lado nos dé bola. Porque si no nos da bola, no hay mensaje ni profundo, ni compacto, ni somero, ni superficial, ni nada”, acotó el secretario general colorado.

En ese sentido, enfatizó que tener “una buena comunicación en las redes sociales” logra que “el contacto humano que después haga cuando vaya al lugar le va a rendir el triple”. “TikTok también es política”.

Mieres puntualizó que “el político tiene que tener la capacidad de llegarle a toda la ciudadanía y la ciudadanía es heterogénea”, pues hay quien “sigue leyendo el diario papel, sigue escuchando la radio, sigue mirando televisión abierta, solamente se vinculan por redes sociales, y hay que estar en todo”. Sin embargo, advirtió por caer en “demagogia” ante la posibilidad de “segmentar y hacer un mensaje individualizado”: “Le digo a cada uno lo que quiere escuchar”.

Por último, Manini Ríos sostuvo que “es importantísimo que el gobernante le explique al gobernado qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y explicárselo de tal manera que el gobernado lo acepte”.

“Eso quita la presión social, quita y baja lo que nosotros le llamamos la manija, todo ese tipo de presiones que van surgiendo cuando la gente no entiende el por qué se está haciendo lo que se está haciendo”, dijo.