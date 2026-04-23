Se termina la tregua del otoño: meteorólogos ponen fecha al primer frío intenso con menos de 10° en Uruguay

El fin de semana llegará el frío que corresponde a la época: habrá terminado esta anomalía de temperatura que se atenuó en los últimos días. El domingo, según los meteorólogos, habrá viento y probabilidad de chaparrones, lo cual hará bajar la sensación térmica. Podría ser una buena fecha para "una convención de esquimales", dijo, con gracia, el especialista Guillermo Ramis.

La jornada más fría de las próximas parece ser el lunes, cuando la temperatura mínina, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), estará por debajo de 10°.

Cuál es el pronóstico del tiempo de Guillermo Ramis

Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que el domingo estará ventoso y "de noche las rachas pueden llegar a 70 kilómetros", así como el lunes de mañana. "La sensación térmica del lunes de mañana va a ser de entre 4° y 5°. El frío te va a entrar hasta por la camiseta", señaló.

Entre jueves y sábado, la temperatura mínima será de entre 11° y 14°, y las máximas serán de 22° en Montevideo y el área metropolitana. Además, toda la semana estará mayormente nuboso y según Ramis no se descartan algunos chaparrones el sábado.

El domingo la temperatura oscilará entre 14° y 18°, ventoso y con chaparrones. El lunes seguirá nublado, con una mínima de 10° y una máxima de 16°, con "muy baja sensación térmica".

Una persona abrigada caminando por la Plaza Independencia, en un día de frío en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Ya el meteorólogo Mario Bidegain había adelantado a El País que para el próximo domingo se prevé el "pasaje de un frente frío con algunas lluvias muy moderadas, de entre 5 y 10 milímetros". "Hasta el sábado tiempo muy bueno, el domingo tenemos esa desmejora y a partir del lunes esa nueva caída de temperatura", resumió, y agregó que el lunes será el día más frío de los próximos.

Metsul, agencia del sur de Brasil, señaló por su parte que "una masa de aire frío llegará a principios de la próxima semana" y traerá consigo "los primeros indicios del invierno", con un fuerte descenso de la temperatura en las zonas más al sur de Brasil, que también tendrá impacto en Uruguay.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Inumet tiene para Montevideo y el área metropolitana un pronóstico de entre 10° y 19° para este jueves, entre 11° y 21° el viernes y entre 10° y 20° el sábado. Para el domingo se anuncia tiempo ventoso y probabilidad media de precipitaciones, con 11° y 17° como valores extremos. El lunes la temperatura mínima será de 9° en la capital y la máxima de 16°.

En el centro-sur, por ejemplo, se prevén temperaturas por debajo de los 10° ya desde este viernes, pero para el próximo lunes se anuncian 7° de mínima y para el martes 5°. En otras zonas del país también se esperan estos fríos intensos en las mañanas y las noches.