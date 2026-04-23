La recaudación de impuestos de la DGI creció 5,7% en marzo; el IVA explicó casi la mitad de los ingresos

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que en marzo la recaudación neta, es decir descontada la devolución de impuestos, alcanzó los $ 53.101 millones, lo que significó una suba de 5,7% en comparación con igual mes del año pasado.

En tanto, la recaudación total bruta fue de $ 60.423 millones, un aumento interanual (frente a marzo de 2025) del 5%, descontado el efecto inflacionario.

En términos brutos, el desempeño de los últimos meses ha sido volátil, con alternancia de subas y caídas. En ese contexto, en el acumulado de los últimos 12 meses la recaudación se mantiene prácticamente estancada, con una baja interanual de 0,2%, mientras que en el primer trimestre del año, frente a igual período de 2025, se registra una caída de 0,4%.

Fachada de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País

La recaudación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) totalizó los $ 29.941 millones en marzo y representó el 49,6% de la recaudación total bruta. El registro de marzo mostró una suba interanual de 5,5% y de 0,7% en el año móvil. A su vez, la variación real del período enero-marzo 2026 respecto a igual período de 2025, fue de 0,3%.

La recaudación del Impuesto Específico Interno (Imesi) alcanzó los $ 5.336 millones en el tercer mes del año, representando de esta forma el 8,8% de la recaudación total bruta. En particular, en este mes la recaudación de este impuesto cayó 0,8% interanual, y 1,9% en el año móvil. A su vez, la variación interanual del período enero-marzo 2026 respecto a igual período del año pasado, fue de 2%.

La recaudación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 11.714 millones en marzo, representando de esta forma el 19,4% de la recaudación total bruta. En este mes la variación real fue de 9,6%, mientras que la del año móvil fue de -1%. A su vez, en el período enero-marzo de 2026 respecto a igual período del año anterior, la recaudación por este impuesto cayó 3%.

Dinero y constancia de la DGI de devolucion en efectivo del impuesto a la renta de personas fisicas, IRPF, en ventanilla de local de cobranza Abitab en Montevideo, ND 20190528, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

La recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los $ 6.721 millones en marzo y representó el 11,1% de la recaudación total bruta. En particular, en este mes la variación real para este impuesto fue de 0,5%, mientras que la del año móvil fue de -0,3%. A su vez, la variación interanual real del período enero-marzo 2026 respecto a igual período de 2025, fue de -5,2%.