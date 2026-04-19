Oddone marcó distancia con la revisión de impuestos que debate el FA, aunque confirmó estudio sobre IVA personalizado

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, tomó distancia de la discusión interna que abrió el Frente Amplio sobre una eventual revisión de algunos impuestos, y dejó en claro que el Poder Ejecutivo no prevé avanzar en la mayoría de esos cambios durante el actual período de gobierno.

La reacción del jerarca se produce días después de que una comisión de trabajo de la fuerza política planteara revisar tributos como el impuesto al patrimonio, el IRAE, el IRPF y el Imesi, además de proponer el análisis de un eventual IVA personalizado.

En declaraciones a Telemundo desde Estados Unidos, Oddone sostuvo que observa con buenos ojos que el tema sea discutido dentro del oficialismo, aunque marcó un límite respecto de la agenda del Ejecutivo. “Vemos con muy buenos ojos que sea promovida tanto por los ámbitos técnicos como políticos. No obstante lo cual, nosotros hemos dicho que en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida”, afirmó.

El ministro agregó que, en consecuencia, el gobierno “no está en condiciones de avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están puestos sobre la mesa en este período de gobierno”, aunque aclaró que eso no implica cerrar el debate de cara al futuro. “Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a discutir”, añadió.

La postura de Oddone responde al informe elaborado por la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, que puso sobre la mesa la necesidad de revisar tributos que, a juicio de ese grupo de trabajo, presentan baja recaudación o requieren ajustes con criterios distributivos.

Entre esos puntos, uno de los aspectos que sí continúa bajo análisis por parte del Ministerio de Economía es el IVA personalizado, una herramienta que permitiría devolver el impuesto según perfiles de beneficiarios.

Sobre ese punto, Oddone confirmó que el tema sigue siendo estudiado. “El tema de avanzar sobre un IVA personalizado lo estamos estudiando”, señaló en la entrevista, aunque no se piensa en el corto plazo debido a la transición compleja que implicaría.