Oddone se reunió con jerarcas del gobierno de Trump, inversores y empresas tecnológicas en Washington

Con el objetivo de consolidar el posicionamiento de Uruguay como destino para las inversiones, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, mantiene reuniones con inversores, empresas y autoridades estadounidenses en las Reuniones de Primavera organizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Oddone se reunió con empresas del sector tecnológico, financiero y no financiero en encuentros organizados por Citi Group y Atlantic Council. También mantuvo reuniones con fondos de inversión en bonos soberanos coordinados por las empresas Balanz, Itaú y One618.

Oddone resaltó la política macroeconómica de Uruguay, la resiliencia ante shocks externos, la proactividad fiscal y la estrategia de crecimiento basada en reformas microeconómicas.

Entre las reuniones que mantuvo, el ministro de Economía y Finanzas participó de encuentros con autoridades estadounidenses del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y de la oficina del Representante Comercial. La delegación de la cartera también se reunió con autoridades del FMI para dialogar sobre temas de transparencia fiscal y eficiencia recaudatoria.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en rueda de prensa. Foto: Darwin Borrelli

La agenda de Oddone incluyó reuniones con economistas uruguayos radicados en Estados Unidos para generar instancias de reflexión sobre la situación de incertidumbre financiera y geopolítica que atraviesa el escenario internacional.

Por otra parte, Oddone participó en una exposición del WHD Breakfast Meeting con autoridades de la región y siguió con otro evento organizado por AS/COA (Americas Society/ Council of the Americas) que contó con la presencia de representantes de la calificadora Moody´s y reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene previsto finalizar la misión oficial hoy en un encuentro con ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos.

“Uruguay reafirma su estrategia de profundización y atracción de comercio, inversión y financiamiento, fortaleciendo vínculos estratégicos y consolidándose como un socio económico estable, confiable y atractivo”, indicó el MEF.