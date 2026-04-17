El sector "en vías de extinción" que denunció pérdida de puestos de trabajo y "abandono" por parte del Estado

En medio de polémicas por la suspensión de combustible para pesqueros extranjeros, la Intergremial Marítima se presentó ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes para plantear las problemáticas del sector que incluyen denuncias de “semiesclavitud” que generan falta de empleo para uruguayos. Los dirigentes solicitaron que se modifique la normativa actual que fue aprobada en 1954 y denunciaron “falta de coordinación” entre ministerios. “Hoy en día el ámbito marítimo está abandonado por el Estado”, sostuvo el dirigente de la intergremial, Facundo Montaña, ante el Parlamento.

La Intergremial Marítima está compuesta por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Centro de Maquinistas Navales (CMN) y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu) y negocia las condiciones laborales y de Consejo de Salarios con el sector empresarial compuesto por la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU). Los trabajadores involucrados son patrones de pesca (denominados capitanes, quienes no son dueños de los barcos) y marineros (aquellos que se encargan de las actividades dentro de los buques).

Empleo y normativa

“Hoy en día hay barcos que trabajan en cabotaje nacional, con bandera y tripulación extranjeras desde hace más de cinco años, y por tanto no generan ningún puesto de trabajo”, denunció Montaña ante el Parlamento y agregó: “A los jóvenes nos están condenando al desempleo total y a trabajar en rubros para los cuales ni siquiera estudiamos”.

“La actividad de la marina mercante nacional está –utilizando una expresión clara pero que no pretende ser catastrófica– en vías de extinción”, dijo ante la Comisión de Transporte según indica la versión taquigráfica, el secretario general del Sector Mercante del Suntma, Pablo Pirez y agregó que los weivers (permisos provisorios para tripulantes y barcos de bandera extranjera) representan una de las principales dificultades para el sector en materia laboral. “Tenemos niveles de desocupación mucho más altos que el promedio a nivel nacional”.

Pesca en Uruguay. Álvaro Irazoqui.

El dirigente sindical se refirió a la normativa actual que se creó en 1954 y citó los casos de Brasil que lleva un tercio de tripulación nacional, en Argentina lleva un 90% de tripulación propia y en Paraguay ocurre lo mismo. “Uruguay en este tema hoy está atrasado con esa legislación. Por eso ponemos el tema sobre la mesa, porque son puestos laborales para la inversión que hace el Estado en los marinos”, defendió.

“Traten de regular bien los cupos de extranjeros para que los muchachos que salen de nuestras escuelas marítimas tengan trabajo”, solicitó el presidente de Sudeppu, Leonardo Musetti. Los dirigentes denunciaron que ante el otorgamiento por parte de Prefectura Nacional Naval de una mayor cantidad de weivers, entre 2022 y 2024 se perdieron alrededor de 4.000 puestos de trabajo, lo que consideran “dumping social”.

La Intergremial hizo un resumen de la normativa del sector y de acuerdo a información de Prefectura, se otorgaron 231 autorizaciones entre enero de 2022 y agosto de 2024, lo que afectó a 4.060 trabajadores y un total de 4.891.680 horas de trabajo

Por otra parte, la Intergremial Marítima planteó que se está trabajando con los ministerios de Industria Energía y Minería (MIEM); de Defensa Nacional; de Transporte y Obras Públicas (MTOP); de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); de Educación y Cultura (MEC), y el de Relaciones Exteriores. “En esos siete ministerios no hay una coordinación, una mesa o un directorio que se encargue de la parte marítima”, dijo Montaña y agregó: “Es una burocracia total ir a resolver de a puchitos en cada uno de los ministerios cuando, además, algunos ministerios tienen diferentes posturas que otros”.

Por este motivo, el dirigente solicitó la creación de un directorio o mesa de diálogo que reúna a las partes para abordar las problemáticas del sector. “Hoy en día el ámbito marítimo está abandonado por el Estado”, sostuvo Montaña.

Relacionamiento

“Queremos saber si el Estado en algún momento va a mirar hacia el mar o va a seguir de espaldas para saber qué hacemos con nuestras vidas”, dijo Montaña ante la Comisión de Transporte.

Conferencia de prensa de la Intergremial Marítima del Uruguay. Foto: Intergremial Marítima del Uruguay.

Por su parte, el presidente del Suntma, Alexis Pintos señaló: “De parte de las empresas no se cumple con lo acordado, se violan los convenios colectivos, no se paga el salario en fecha, las plantas pesqueras ni siquiera han tenido la decencia de sentarse en un consejo de salarios”.

“La flota no opera con total normalidad”, denunció Pintos ante la Comisión de Trabajo y agregó: “Arrancamos este año con el 50 % de la flota pesquera operando, y hasta el día de hoy sigue igual”.

Por otra parte, Montaña señaló ante la Comisión de Trabajo que la pesca se limita a un modo de zafralidad y “genera malas condiciones en el trabajo” ya que no se puede generar un año laboral entero. “(Los empresarios) lo quieren llevar a un ámbito de zafralidad para no generar efectividad a los trabajadores, para que no tengan seguro de paro y queden totalmente en marginalidad”, dijo Montaña.

Píriz mencionó que por normativa de la Organización Marítima Internacional hasta el 30 de abril se realizarán controles sobre acoso laboral y de género.