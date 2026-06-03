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El País Ovación Mundial

Pese al desgarro, Uruguay confirmó que Giorgian de Arrascaeta estará en la lista de la Celeste para el Mundial

Desde la selección uruguaya se informó que el futbolista de Flamengo sufrió una "lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial".

El País
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03/06/2026, 16:03
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Giorgian de Arrascaeta celebra el gol que marcó en el partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias.
Giorgian de Arrascaeta celebra el gol que marcó en el partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias.
Foto: Darwin Borrelli.

Tras horas de mucha incertidumbre, la selección uruguaya confirmó la lesión de Giorgian de Arrascaeta, pero a su vez aseguró la participación del futbolista del Flamengo en la Copa del Mundo ya que se mantendrá en la lista de 26 jugadores que representará a la Celeste en el Mundial 2026.

Desde la interna de la selección se anunció a través de un comunicado que "se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026", más allá de que aseguraron que "se confirmó la lesión muscular en el gemelo" que sufrió el nacido en Nuevo Berlín.

En dicho documento también se afirmó que "el futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes de 2 de junio en el Complejo Celeste" y que eso llevó a que se realizaran los estudios pertinentes que reflejaron una lesión que "no imposibilidad su participación en el Mundial".

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