Bielsa despejó dudas, sorprendió al responder qué es un buen Mundial para Uruguay e ironizó con la escena de la bici

Por el ingreso menos conocido del Complejo Celeste, teniendo que estacionar a unos metros del anfiteatro donde Marcelo Bielsa daría la última conferencia previo al viaje al Mundial 2026, se pudo ver, como pocas veces se permite, unos pocos minutos del entrenamiento de Uruguay. Mientras el rosarino brindaba su conferencia, sus colaboradores llevaron adelante los trabajos en tres grupos. Por un lado los tres arqueros y, por otro lado, dos grupos de futbolistas. En uno de ellos corrían Matías Viña, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, y los cumpleañeros Nicolás De La Cruz (29) y Giorgian de Arrascaeta (32), a quienes se les vio hacer pasadas a trote calmo. El resto, menos por Rodrigo Aguirre que se sumó a los entrenamientos por la tarde, resaltaba el pelo azul de Ronald Araujo y el amarillo de Guillermo Varela, quienes también realizaban intermitentes con un ritmo apenas más elevado.

La libreta de Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal.

A las 12 en punto el DT de 70 años ingresó a la sala y lo hizo acompañado de su libreta con apuntes, en la que se podían percibir las opciones de jugadores que ponderó para cada posición. Antes de darle paso a los periodistas, hizo tres puntualizaciones: la razón por la que no había partido despedida, su llamativa frase sobre “culminar” su ciclo tras el Mundial —y enfatizó que “culminar”, no es "terminar", a la falta de una propuesta inexistente de renovación—, y la razón por la que no citó a Nahitan Nández.

“Había un plan inicial de jugar dos amistosos para despedir al equipo, pero fue una temporada muy desgastante para algunos jugadores, porque culmina con el Mundial, pero comenzó con el Mundial de Clubes y la temporada 24-25. Pensamos que pasar el tiempo de preparación en Montevideo iba a ser agradable sino tendríamos que haber sumado a la duración del Mundial las tres semanas de preparación en el extranjero”, explicó sobre romper con la tradicional despedida.

Y desarrolló: “Los rivales a los que podíamos enfrentarnos no respondían a las expectativas que teníamos y se redujo el tiempo de preparación; se extendió la competencia una semana y el tiempo de preparación para el Mundial se redujo a dos semanas, eso fue porque se incorporaron las copas internacionales y, además, teníamos muchos jugadores en procesos de recuperación, otros con exceso de minutos y algunos con ausencia de minutos”.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal.

Con un semblante tranquilo en una sala en la que no había tensión, como quizá sí se pudo palpar en conferencias pasadas, y quizá por la manera en que el DT entendió que debía comenzar despejando las dudas sobre temas que habían repercutido de gran manera en la opinión pública, respondió los cuestionamientos de la prensa durante una hora.

Y como es característico en Bielsa, pasó de análisis serios a ocurrencias en medio de preguntas y hacer reír a la sala con su respuesta de si la participación en el video de los convocados era inteligencia artificial o no.

Marcelo Bielsa en el video oficial de la selección. Foto: AUF TV.

“Ustedes están en condiciones de darse cuenta si fue IA o no, a no ser que no me consideren capaz de hacer lo que se vio”, ironizó sobre al escena final, en la que, según pudo saber Ovación, no es inteligencia artificial, sino un montaje: la imagen del DT es real, pero no es quien se desplaza en la bicicleta.

Si hay algo que no se le puede reprochar a Bielsa es el ser auténtico y por eso eligió cerrar la conferencia con una formal manera de decir que no trabaja solo por plata. “Si todo el dinero que gané en los años que llevo acá me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros... ¿quién no lo paga?”, concluyó su exposición de ayer, a falta de tan solo 14, hoy ya son 13, para que Uruguay vaya por un nuevo sueño. “Escucho mucho que no hay ningún entusiasmo de cara al Mundial y me cuesta creerlo de un pueblo como el uruguayo, tan enamorado de su selección”, opinó Bielsa y lo dijo todo con la respuesta a qué es hacer un buen Mundial: “La expectativa que tengo es la máxima; yo sueño... así que mejor no se lo contesto”.

Dos altas, pero ¿llega De Arrascaeta al debut?

El DT confirmó ayer que Joaquín Piquerez (operado el 1 de abril tras rotura ligamentaria en el tobillo derecho) y Matías Viña (se desgarró el 18 de mayo) están “disponibles” tras obtener el alta y explicó que en este momento solo hay dos jugadores que están terminando su preparación. “Uno es De Arrascaeta, que está muy bien, pero los tiempos de una lesión ósea de clavícula no son posibles de no cumplir, aunque se sienta muy bien. El otro es José María Giménez, que “en estos días va a estar”, explicó.

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay

Respecto al primero, quien fue intervenido en su hombro tras la lesión que sufrió hace un mes, jugando para Flamengo, ahondó: “Hay tipos de fechas de altas, una es la clínica. Las recomendaciones son que no puede volver a someterse el hueso a la fricción hasta el viernes (12 de junio) previo al partido del lunes, que es el primero que juega Uruguay (ante Arabia Saudita el lunes 15 de junio). Va a poder hacer una práctica de fútbol tres días antes del debut. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace el futbolista, salvo alguna acción que corra el riesgo del choque que le puede generar una nueva ruptura. No sé cómo va a jugar ese viernes, si nos va a deslumbrar o va a hacer evidente que la preparación sin acciones reales, porque él hace todo menos enfrentarse con rivales, entonces no le puedo decir. Haga la cuenta de cuántos días lleva sin hacer fútbol y cuantos días hay de la primera práctica de fútbol al día del partido. En el fútbol hay leyes que un jugador puede estar, si usted le mide todas las cualidades físicas, mejor que en toda su carrera, pero si hace dos meses que no juega al fútbol, esos metros que recorre sin limites, no definen su estado de forma”.

🗣️ Marcelo Bielsa: confirmó que Piquerez y Viña están a la orden, y aseguró que Valverde, "es un jugador comprobado en tres posiciones": pic.twitter.com/hM5j6m3Ud9 — OVACIÓN (@ovacionuy) June 1, 2026

Darwin “volverá a ser reclamado por los mejores equipos”

“Bien, está bien. Me pueden decir que abunde, pero esa es la respuesta”, se limitó a decir Marcelo Bielsa respecto a cómo recibió al que sería, o venía siendo, el nueve titular de la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Darwin Núñez -al que el Al Hilal de Arabia marginó de la competencia local por una cuestión de cupos- se unió a los entrenamientos hace una semana y llegará al debut en el Mundial (15 de junio) con 119 días sin jugar a nivel de clubes, solo habiendo sumado 24 minutos entre los dos amistosos de marzo y abril ante Inglaterra y Argelia.

Darwin Núñez en un entrenamiento con la selección de Uruguay. Foto: aufoficial en Instagram.

Luego, en otra de sus respuestas, Bielsa analizó el presente de los centrodelanteros y por qué los eligió: “Si usted forma un mediocampo con tres volantes de contención o con un volante de contención y volantes mixtos y no incluye la fantasía de Giorgian de Arrascaeta, los nombres propios son decisivos. Darwin es un jugador que lo compró uno de los 10 mejores equipos del mundo y lo vendió a una cifra parecida a la que lo compró. Y usted va a ver que va a volver a ser reclamado por los mejores equipos del mundo. Si usted me dice si nosotros podemos no estar condicionados o no estar dispuestos a que el equipo se sirva de lo que Darwin es capaz de hacer, por supuesto que lo deseamos y lo planeamos pero también el equipo tiene posibilidades alternativas. Destacar en un equipo que descendió es muy difícil (haciendo alusión a Federico Viñas), llegar a una final continental (en el caso de Rodrigo Aguirre) también es muy difícil. Entonces que nos preocupa, sí, nos preocupa. Estamos intentando resolverlo, también”.

