Seguí en vivo la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa desde el Complejo Celeste previo al Mundial 2026

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habla en conferencia de prensa desde el Complejo Celeste en la antesala del viaje de la delegación al Mundial 2026 y horas después de haber dado a conocer la lista de 26 jugadores para la gran cita del fútbol.

El rosarino de 70 años atendió a los medios de comunicación en la concentración de la selección que viajará el martes 9 de junio rumbo a Playa del Carmen, donde hará base para aguardar por sus partidos del Grupo H de la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, en conferencia de prensa. Foto: @Uruguay en X.

La lista de 26 jugadores de la selección de Uruguay para el Mundial 2026

La selección de Uruguay publicó este domingo y con un impresionante video la lista de 26 convocados por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos.

Uruguay integrará el Grupo H, enfrentando a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, en ese orden, disputando el primer partido el 15 de junio a las 19:00 horas de Uruguay. En el audiovisual que publicó AUF en sus redes oficiales, se muestran los nombres de los jugadores —sin ninguna sorpresa— que viajarán el martes 9 de junio rumbo a Playa del Carmen.

Arqueros

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, Brasil)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Argentina)

Santiago Mele (Monterrey, México)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)

Ronald Araújo (Barcelona, España)

José María Giménez (Atlético Madrid, España)

Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra)

Sebastián Cáceres (América, México)

Mathías Olivera (Napoli, Italia)

Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)

Matías Viña (River Plate, Argentina)

Volantes

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid, España)

Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, Estados Unidos)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil)

Nicolás de la Cruz (Flamengo, Brasil)

Rodrigo Zalazar (Sporting, Portugal)

Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)

Maximiliano Araújo (Sporting, Portugal)

Brian Rodríguez (América, México)

Delanteros

Rodrigo Aguirre (Tigres, México)

Federico Viñas (Oviedo, España)

Darwin Núñez (Al-Hilal, Arabia Saudita)