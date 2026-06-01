Rodrigo Aguirre llegó a Uruguay y completó el plantel mundialista: "No hay palabras para explicar lo que siento"

Con la llegada de Rodrigo Aguirre a Uruguay, Marcelo Bielsa ya tiene a disposición a los 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026. El delantero de Tigres de México arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Carrasco y no ocultó su emoción por formar parte de la lista definitiva de la Celeste.

"Estoy muy feliz, con mucha ilusión. No hay palabras para explicar lo que siento yo y mi familia", expresó Aguirre apenas pisó suelo uruguayo. El atacante recordó además el camino recorrido para llegar a este momento: "Es el mayor orgullo para cualquier futbolista. Mi historia con la selección hace que sea más impresionante aún. Estoy feliz y muy ilusionado por hacer un buen Mundial".

El delantero contó que tuvo una primera señal de que estaría entre los elegidos cuando recibió los pasajes para viajar. "Hace unas semanas me mandaron los boletos y estaba esa expectativa de que fuera el llamado real. Lo primero que hice fue llamar a mi familia. Todos estaban muy contentos, era el sueño cumplido del niño".

En lo deportivo, Aguirre aseguró llegar en un gran momento luego de una temporada con continuidad en México. "Me tocó cambiar de club y jugar muchos partidos. Siempre estuve a la orden y físicamente muy bien. Me preparé para este momento y eso me deja tranquilo".

También destacó el contacto permanente que mantuvo con Bielsa y su cuerpo técnico durante los últimos meses. "Fue constante. Después de la última fecha FIFA hablamos mucho sobre cómo me sentía físicamente. Lo importante era la comunicación para ver como estaba porque sabíamos que se venía algo muy exigente".

Aguirre llega desde Monterrey, una de las sedes mundialistas, y aseguró que el ambiente ya se vive intensamente en México. "Se respira Mundial en todos lados. Las calles se están preparando para eso y en cada esquina hay algo relacionado con el Mundial. Ya se respira desde hace mucho tiempo".

Respecto al grupo que le tocará afrontar a Uruguay ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde, el delantero mostró confianza en el potencial del equipo. "Es un Mundial y están los mejores, pero tenemos muy claro el grupo que tenemos como futbolistas y como personas. La confianza es máxima y depende exclusivamente de nosotros".

Rodrigo Aguirre celebra el gol anotado en el partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias. Foto: Nicolás Pereyra.

Antes de cerrar, Aguirre dejó un mensaje para los hinchas celestes de cara al comienzo de al Mundial 2026: "Lo que siempre nos representó fue la garra, el amor por la camiseta y el querer insistir. Más allá de los nombres, eso siempre va a estar. Que nos apoyen, porque nosotros somos uno más que ellos".

Con el arribo del atacante, Bielsa ya cuenta con el plantel completo para encarar la etapa final de la preparación rumbo al Mundial 2026, el gran objetivo de una selección que ya tiene a sus 26 elegidos trabajando juntos por primera vez.