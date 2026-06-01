Análisis de la lista de Bielsa: promedio de edad con experiencia y las opciones de jugadores polifuncionales

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar este domingo, sin sorpresas se dio a conocer la lista de 26 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos que empezará para la Celeste el próximo 15 de junio, en Miami, contra Arabia Saudita.

Ya no hay tiempos para pedir jugadores, ni de opinar quién debería estar y no fue citado, es el momento de apoyar las decisiones del entrenador, que con este Mundial finalizará su período como DT de Uruguay.

Por lo pronto, de la lista se desprende que Ronald Araujo es apuntado a jugar como lateral derecho; solamente Guillermo Varela está como natural en ese puesto. Federico Valverde también ha jugado en ese sector, pero es un desperdicio ponerlo en ese sector en la selección. Algo diferente ocurre en el lateral izquierdo, pero con un tema no menor: tanto Joaquín Piquerez como Matías Viña están lesionados y llegarán con lo justo al certamen. Además, están Mathías Olivera (Bielsa prioriza que sea central por izquierda), Juan Manuel Sanabria (es un comodín, puede ser también extremo zurdo o volante interior) y hasta el propio Maxi Araújo, que en el Sporting la rompió jugando como marcador de punta, pero que el DT lo usa solo de extremo; y será titular en ese sector.

En el mediocampo se dio la lógica, se metió Emiliano Martínez, también Rodrigo Zalazar -de estupenda temporada en el Braga, lo que le permitió una venta récord al Sporting-y lo mismo con los extremos. Tampoco hubo sorpresas en el ataque, donde no está definido quién arrancará como titular, si Federico Viñas o Darwin.

El promedio de edad del plantel es de 28.2 años, lo que se traduce en un plantel de experiencia, con Pellistri como el de menor edad (24) y Muslera, con 39 años, en el extremo opuesto.

Por otro lado, la mitad del plantel nunca jugó un partido en un Mundial, y nueve harán su estreno en la máxima competencia de selecciones estando convocados en el primero. Ellos serán: Mele, Bueno, Emiliano Martínez, Zalazar, Maxi Araújo, Brian Rodríguez, Sanabria, Viñas y Rodrigo Aguirre. Después de la sorpresa de Nández, el sexto futbolista de más minutos en el proceso Bielsa, no hubo más polémica.

Hay siete futbolistas de la selección que juegan en Brasil

La liga de Brasil es la que más jugadores aporte a la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026. Serán siete futbolistas que juegan en ese país (Sergio Rochet, Guillermo Varela, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Agustín Canobbio), mientras que la que aparece en el segundo lugar es México, con cuatro jugadores desempeñándose en esa liga. Se trata de Santiago Mele (Monterrey), Seba Cáceres y Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre, del Tigres. En España también hay cuatro futbolistas, todos jugando en distintos equipos: Valverde, Ronald Araujo, Viñas y Josema. Hay tres jugadores que juegan en Inglaterra, dos en Argentina y Portugal y uno en Estados Unidos (Juan Manuel Sanabria), uno en Grecia (Facundo Pellistri), uno en Italia (Mathías Olivera) y uno en Arabia: Darwin Núñez.

Los 26 que representarán a Uruguay en la Copa del Mundo

Arqueros

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, Brasil)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Argentina)

Santiago Mele (Monterrey, México)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)

Ronald Araújo (Barcelona, España)

José María Giménez (Atlético Madrid, España)

Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra)

Sebastián Cáceres (América, México)

Mathías Olivera (Napoli, Italia)

Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)

Matías Viña (River Plate, Argentina)

Volantes

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid, España)

Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, Estados Unidos)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil)

Nicolás de la Cruz (Flamengo, Brasil)

Rodrigo Zalazar (Sporting, Portugal)

Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)

Maximiliano Araújo (Sporting, Portugal)

Brian Rodríguez (América, México)

Delanteros

Rodrigo Aguirre (Tigres, México)

Federico Viñas (Oviedo, España)

Darwin Núñez (Al-Hilal, Arabia Saudita)