El rival africano de Uruguay sorprendió: Cabo Verde goleó 3 a 0 a Serbia en su último partido de preparación

Cabo Verde sigue demostrando que no llegó al Mundial 2026 por casualidad. La selección africana, una de las grandes sorpresas de la clasificación, derrotó este domingo por 3 a 0 a Serbia en Lisboa y dejó una imagen que no pasó desapercibida para sus futuros rivales en el Grupo H, entre ellos la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Los denominados “Tiburones Azules”, que jugarán la primera Copa del Mundo de su historia, exhibieron un fútbol directo, intenso y con una velocidad por las bandas que resultó determinante para superar al conjunto europeo.

El primer gol llegó a los 11 minutos luego de una corrida de Ryan Mendes por el sector derecho y una definición de Kevin Pina, una acción que reflejó una de las principales virtudes del equipo dirigido por Bubista.

Más allá de que Serbia presentó una formación con varios futbolistas jóvenes y sin algunas de sus principales figuras, el triunfo de Cabo Verde llamó la atención por la contundencia. Los africanos dominaron buena parte del encuentro y aprovecharon cada espacio para lastimar de contragolpe.

En el complemento ampliaron la ventaja gracias a una gran transición ofensiva encabezada por Laros Duarte, quien participó en los dos goles restantes. Primero asistió a Helio Varela para el 2 a 0 y luego volvió a aparecer en la jugada que terminó con la definición de Gilson Benchimol para sellar la goleada.

Uno de los nombres a seguir es Logan Costa, zaguero del Villarreal, considerado una de las principales figuras de la selección caboverdiana. El defensor ingresó en el segundo tiempo y forma parte de una generación de futbolistas que se desempeña en ligas europeas de primer nivel.

Cabo Verde protagonizará además un hecho histórico en Estados Unidos, México y Canadá 2026: será la primera participación mundialista de un país de poco más de 600.000 habitantes, convirtiéndose en una de las naciones más pequeñas en disputar una Copa del Mundo.

Plantel de Cabo Verde luego de la victoria amistosa ante Serbia 3 a 0. Foto: EFE

La selección africana integra el Grupo H junto a Uruguay, España y Arabia Saudita. Debutará el 15 de junio frente a España en Atlanta, mientras que el cruce ante la Celeste está previsto para el 21 de junio en Miami, un partido que, a la luz de las últimas actuaciones caboverdianas, aparece mucho más exigente de lo que indicaban los pronósticos iniciales.

En la previa del Mundial, muchos ubicaban a Cabo Verde como la selección más débil de la serie. Sin embargo, la histórica clasificación, la presencia de futbolistas repartidos en varias ligas europeas y una identidad basada en la velocidad, la intensidad y las transiciones rápidas empiezan a transformar esa percepción.

Con información de EFE.