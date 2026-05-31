Las visitas de dos mundialistas de la selección uruguaya que recibió Fénix este domingo en el Capurro

Fénix se citó este domingo con Rentistas desde las 12:30 horas en el Parque Capurro, por un partido correspondiente a la fecha cuatro de la Fase Regular de la Segunda División Profesional, que contó con la visita de dos mundialistas de la Celeste: Federico Valverde y Santiago Mele.

En el día que AUF dio a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que irán al Mundial, el mediocampista del Real Madrid y el arquero del Monterrey de México aprovecharon la jornada de descanso que tuvo la planificación de la selección uruguaya y aprovecharon para ver fútbol.

Federico Valverde en el Capurro, viendo a Fénix. Foto: Prensa Fénix.

La presencia de Mele no sorprendió de gran manera a los hinchas, ya que el exjugador del club ya presenció uno de los encuentros de la Fase Regular días atrás, cuando llegó a Uruguay, incluso antes de comenzar los entrenamientos con la selección, pero lo que sí llamó la atención que fuera acompañado por el jugador formado en Peñarol, con quien vio el encuentro desde la tribuna.

¿La razón? El Pajarito es muy amigo de Fabián Píriz, lateral izquierdo del equipo de Capurro y con quien compartió en las formativas de Peñarol, por lo que decidió ir a verlo. Así lo contó Fabián Estoyanoff esta mañana, desde la puerta del estadio a Punto Penal (Canal 10). “Estoy en contacto con él. Me escribió Fabi hoy de mañana, para ver si había posibilidades de que viniera Fede, son como hermanos", explicó el Lolo.

Además del arquero, Fénix tiene otros jugadores formados en el club que van al Mundial 2026: Agustín Canobbio y Manuel Ugarte.