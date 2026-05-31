Las visitas de dos mundialistas de la selección uruguaya que recibió Fénix este domingo en el Capurro
Los convocados de Marcelo Bielsa aprovecharon la jornada de descanso que tuvo la planificación celeste para ver fútbol de la Segunda División Profesional.
Fénix se citó este domingo con Rentistas desde las 12:30 horas en el Parque Capurro, por un partido correspondiente a la fecha cuatro de la Fase Regular de la Segunda División Profesional, que contó con la visita de dos mundialistas de la Celeste: Federico Valverde y Santiago Mele.
En el día que AUF dio a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que irán al Mundial, el mediocampista del Real Madrid y el arquero del Monterrey de México aprovecharon la jornada de descanso que tuvo la planificación de la selección uruguaya y aprovecharon para ver fútbol.
La presencia de Mele no sorprendió de gran manera a los hinchas, ya que el exjugador del club ya presenció uno de los encuentros de la Fase Regular días atrás, cuando llegó a Uruguay, incluso antes de comenzar los entrenamientos con la selección, pero lo que sí llamó la atención que fuera acompañado por el jugador formado en Peñarol, con quien vio el encuentro desde la tribuna.
¿La razón? El Pajarito es muy amigo de Fabián Píriz, lateral izquierdo del equipo de Capurro y con quien compartió en las formativas de Peñarol, por lo que decidió ir a verlo. Así lo contó Fabián Estoyanoff esta mañana, desde la puerta del estadio a Punto Penal (Canal 10). “Estoy en contacto con él. Me escribió Fabi hoy de mañana, para ver si había posibilidades de que viniera Fede, son como hermanos", explicó el Lolo.
Además del arquero, Fénix tiene otros jugadores formados en el club que van al Mundial 2026: Agustín Canobbio y Manuel Ugarte.
🤩 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐣𝐨— Segunda Profesional AUF (@SegundaAUF) May 31, 2026
Santi Mele y Fede Valverde, dos que se van al Mundial con @Uruguay, presentes en Capurro.#CaminoAlAscenso pic.twitter.com/NTTYlv3w3v
-
Tchouaméni rompió el silencio sobre cruce con Valverde: "Escuché hablar de peleas, como si lo hubiera golpeado"
Suárez: las posibilidades de Uruguay en el Mundial, el partido más "difícil" y el "disfrutar desde otro lado"
La selección uruguaya presentó de manera oficial la lista de los 26 convocados al Mundial 2026: mirá el video
¿Encontraste un error?