Tchouaméni rompió el silencio sobre cruce con Valverde: "Escuché hablar de peleas, como si lo hubiera golpeado"

El internacional francés Aurelien Tchouaméni, quien tuvo un altercado con Fede Valverde en el vestuario del Real Madrid el pasado 7 de mayo, lamentó que ese episodio tomase "proporciones aún mayores" por haber salido en la prensa y negó haber golpeado al jugador sudamericano.

"Evidentemente, pasó algo, todos lo oyeron. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes", declaró este domingo Tchouaméni, en una rueda de prensa en Clairefontaine, donde se concentra la selección francesa antes del Mundial de fútbol.

‼️ Tchouaméni habla por primera vez de su enfrentamiento con Valverde:



✖️ "Leí que le había dado un puñetazo, pero no fue el caso".



🏆 "Con Fede tengo un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid". pic.twitter.com/U949bK9KHy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2026

Los dos jugadores resultaron multados por el altercado con 500.000 euros cada uno.

El mediocampista francés del Real Madrid ya había comentado el incidente en un mensaje en redes sociales, pero es la primera vez que lo hace en una rueda de prensa.

"He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página", indicó.

"Con Fede tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema", aclaró.

EFE.