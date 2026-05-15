Fede Valverde volvió a entrenar en grupo con Real Madrid tras el traumatismo que sufrió en el cruce con Tchouaméni

Aunque se manejaba entre 10 y 14 días de baja, Federico Valverde regresó a los entrenamientos en grupo con el Real Madrid tras el traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario, lo que obligó al jugador a pasar por el hospital y terminó con una multa de 500.000 euros para cada uno.

Según informó el club madridista este viernes por la mañana, en la previa a la 37ª y penúltima jornada de LaLiga ante el Sevilla (domingo - 14:00) y una semana después del corte sufrido en su cabeza, "Valverde realizó una parte del entrenamiento con el grupo".

Pese a esta buena noticia, el mediocampista uruguayo aún se encuentra en recuperación, por lo que no será de la partida para el encuentro del domingo. De todas maneras, su regreso es muy importante, tanto para el Merengue, como para la selección de Uruguay, cuando falta un mes para el debut de la Celeste en la Copa del Mundo ante Arabia.

Según informó Marca, Valverde participó en ejercicios de baja intensidad para evitar cualquier tarea que implicara contacto o impacto. "Ningún ejercicio que implicase impactos, ni riesgo para él", aseguraron desde el Madrid al medio español.

El conjunto madridista venció 2-0 al Oviedo el jueves en un partido marcado por la inestabilidad previa y posterior al partido. El francés Kylian Mbappé señaló a su entrenador, Álvaro Arbeloa, por su suplencia y la temporada en blanco y provocó otro incendio. Horas después, se reecontrarton en Valdebebas en un entrenamiento en el que Dean Huijsen también volvió a trabajar con el grupo.

Los convocados

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, retirándose del entrenamiento del Real Madrid. Foto: AFP.

En la convocatoria aparecen los juveniles Fran González y Sergio Mestre -porteros-; Joan Martínez -defensa central-; Thiago Pitarch y César Palacios -mediocampistas-; y Daniel Yáñez -extremo-.

La lista de convocados de cara al partido del Real Madrid frente al Oviedo la forman:

Arqueros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Asencio, Rüdiger, Carreras, Fran García y Joan Martínez.

Centrocampistas: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Thiago Pitarch y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Díaz, Mastantuono y Daniel Yáñez.