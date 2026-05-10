Barcelona 1-0 Real Madrid EN VIVO por Liga de España: un golazo de Rashford deja al Culé a un paso del título

Hay clásico en España. Barcelona recibe a Real Madrid (16:00 - DSports) en el marco de la fecha 35 de la Liga de España con el agregado de que el equipo Culé busca el título ante el rival de todas las horas. Al equipo local le alcanza con el empate para consagrarse, mientras que el Merengue deberá ganar para evitar que el blaugrana se consagre este mismo domingo.

De arranque no habrá uruguayos en cancha porque a la ausencia de Federico Valverde en la visita, teniendo en cuenta que debe atravesar una recuperación que ronda entre 10 y 14 días por el golpe que sufrió tras el encontronazo con Aurelien Tchouameni, se suma la de Ronald Araujo, aunque en este caso el riverense está en el banco de suplentes y es una alternativa de recambio para el entrenador.

Con 88 puntos y en la cima, 11 más que su rival de turno que además es el escolta, Barcelona busca el bicampeonato en el certamen local que le permitirá marcar una supremacía.

Barcelona 1-0 Real Madrid:

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Fermín López, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferran Torres. DT: Hans Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Raúl Asensio, Fran García; Brahim Díaz, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Vinicius Jr, Gonzalo García. DT: Álvaro Arbeloa.

Gol: 8' Marcus Rashford (B) / 1-0.

Hora: 16:00

Televisa: DSports

