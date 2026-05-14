Arde Real Madrid: “Me dijo que soy el cuarto delantero”, afirmó Mbappé y el entrenador Álvaro Arbeloa respondió

Real Madrid venía de perder ante Barcelona en el Camp Nou y de ver como el tradicional rival se quedaba con el título. El equipo Merengue volvió a jugar como local y el Santiago Bernabéu habló: reprobación para Kylian Mbappé y unas declaraciones del francés en la zona mixta que no hacen más que avivar el fuego. Involucró a Álvaro Arbeloa y el entrenador respondió inmediatamente en conferencia de prensa.

Ausente en el partido ante el Barça y habiendo ingresado a los 69 minutos en la victoria 2-0 ante Real Olviedo de este jueves, el delantero francés, en la lista definitiva de su selección para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, fue consultado por los periodísticas sobre su estado sanitario. En ese momento, tiró la bomba.

“Estoy muy bien, 100%. No he jugador porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Pienso que he jugado bien, he podido dar una asistencia a Jude (Bellingham) y hemos ganado. Importante ganar en casa y ser positivos”, declaró Mbappé y le insistieron por la consideración que le tiene Arbeloa. “Pregunta al míster, qué quieres que te diga. Yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No por estar enfadado con un míster se puede dejar de respetar la decisión de un míster. Espero trabajar duro para volver a ser titular”, disparó el delantero.

🗣️ Mbappe : “ Estoy muy bien, no he jugado porque el mister me ha dicho que para el soy el cuarto delantero por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Pregunta al mister “



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Real Madrid venía del conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que dejó al uruguayo fuera de estos partidos y en la semana el presidente del club, Florentino Pérez, había llamado a una conferencia de prensa para resalta que lo peor de ese conflicto fue la filtración y anunció que llamará a elecciones y que se presentará a las mismas.

“Ya me gustará a mí tener cuatro delanteros”: la respuesta de Arbeloa a Mbappe

El equipo Merengue no atraviesa su mejor momento y sus protagonistas no hacen más que avivar el fuego. Después de las declaraciones de Kylian Mbappé sobre cómo lo considera Álvaro Arbeloa, el conflicto ya estaba instalado y en la conferencia de prensa del entrenador, le consultaron sobre su parecer.

“Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase”, declaró tajante el entrenador del Real Madrid, que confesó no haber escuchado las declaraciones de su dirigido, pero estas le fueron replicadas por la prensa. De cualquier manera, Arbeloa explicó por qué Mbappé comenzó el partido en el banco de suplentes. “He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Venía de no estar a la orden en hace cuatro días y me pareció que no podía arrancar hoy. Seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero. Entiendo que los jugadores que no juegan no están contentos y puedo entender que Kylian Mbappé hoy no esté contento por no jugar”, manifestó el director técnico.

"NI TENGO 4 DELANTEROS NI LE HE DICHO SEMEJANTE FRASE"



⚪ Álvaro Arbeola contradijo a Kylian Mbappé, quien aseguró que el DT de Real Madrid le informó que es el cuarto delantero del Merengue.#FutbolTotal pic.twitter.com/9JiLiJn2nL — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

Lejos de amedrentarse ante la situación fue tajante acerca de la toma de decisiones. “Mientras yo esté en esta silla, voy a decidir quién juega y quién no juega y no me importa cómo se llame. Si les parece bien, bien, y sino que esperen al que sigue”, confesó. Algunos medios españoles indican que José Mourinho podría volver a la Casa Blanca.

El Santiago Bernabéu también habló y hubo silbidos para Kylian Mbappé y Vinicius Junior. El entrenador Álvaro Arbeloa manifestó su apoyo. “Siempre pido el apoyo de la afición para todos y cada uno de mis jugadores. En cuanto vuelvan a hacer goles, volverán los aplausos”, y agregó: “En este club sabemos cuál es la exigencia y eso hace que esta situación sea más difícil y este año más complicado. Tenemos una responsabilidad grande de ir a ganar a Sevilla y el último partido ante nuestra gente”.