Florentino Pérez habló del cruce entre Valverde y Tchouaméni: “Me parece mal y peor que se haya filtrado”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló este martes en conferencia de prensa donde tocó varios temas. Uno fue el encontronazo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni previo al clásico del pasado domingo ante Barcelona. “Me parece muy mal y peor que haya salido a la luz”, detalló.

“Llevo 26 años (como presidente del Real Madrid) y no hubo ningún año que no se hayan pegado dos o cuatro, pero queda adentro de la casa”, indicó Pérez por el caso que se dio la semana pasada entre Valverde y el francés, que llevó a que el Pajarito fuera atendido en un hospital y se perdiera el clásico por un "traumatismo craneoencefálico", informó el club español por medio de un comunicado el pasado jueves.

El mandamás del club español continuó sobre este tema e hizo énfasis en la filtración: “Me parece muy mal los que lo sacaron que seguro no están contentos porque van a pensar que van a salir y lo cuenta”.

Federico Valverde jugando para Real Madrid. Foto: @fedeevalverde

Pérez intentó poner paños fríos por ese hecho entre el Pajarito y Tchouaméni. “Se han peleado (jugadores) todos los años que he sido presidente, como se pelean los jóvenes”, manifestó.

“El caos que han querido transmitir algunos es horrible y desde luego no lo voy a aceptar (…) Para mí la filtración es peor, porque significa que hay algo más. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo y eso me preocupa”.

Florentino y la filtración de la pelea Valverde-Tchouaméni pic.twitter.com/wHrWJWIQ5Y — MARCA (@marca) May 12, 2026

Adelanta las elecciones

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: AFP.

Florentino Pérez, además, afirmó que no va a dimitir e informó de que ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar.

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", dijo.

"¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid", agregó en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Florentino Pérez criticó a algunos medios de comunicación, a los que acusó de intentar "desprestigiar todos los días" al Real Madrid, y explicó que convocará elecciones para defender a los socios del club blanco, a quienes calificó como "los verdaderos dueños" de la entidad que preside.

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid. Tengo que defender a mis socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo van a hacer. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo".

Además, invitó a todos aquellos que quieran presentarse a las elecciones a hacerlo sin hacer amagos bajo varias premisas: "Que digan cómo lo financian. La candidatura dice que hay que avalar como el patrimonio, como lo hice yo en el año 2000.

Con información de EFE y AFP