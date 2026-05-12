Cambia de Universidad: Leo Ramos, último Campeón Uruguayo con Danubio, tiene encaminada su vuelta

Danubio cerró el Torneo Apertura con su gerente deportivo, Gustavo Matosas, como director técnico interino tras lo que había sido el cese del argentino Diego Monarriz. Desde ese 4 de abril, cuando la Franja cayó por la décima fecha, el club buscaba un nuevo entrenador. Tras el estudio de algunos nombres y diferencias en la directiva por cuál debía ser el sucesor.

Leonardo Ramos es el apuntado y ya tiene un acuerdo de palabra para volver al club. Antes, el DT de 56 años debe rescindir su contrato con Universidad Concepción de la Primera División de Chile, para luego regresar al país y hacerse cargo del equipo de Maroñas.

Según accedió Ovación, con fuentes del club franjeado, de no suceder nada extraño, el entrenador, doble campeón Uruguayo (con Danubio en 2013/14 y con Peñarol en 2016/17) culminará su etapa en el fútbol andino y firmará su contrato con la Universidad.

Será la cuarta etapa en el club para Leo Ramos, que de 2012 a 2015 dirigió 86 partidos, consgrandose campeón en 2013/14. En 2016 regresó y permaneció por 20 partidos. La última experiencia fue en la pandemia: en 2020, cuando el equipo estaba muy comprometido para mantener la categoría, Ramos asumió el desafío de intentar salvarlo. No pudo, pero por más que tuvo ofertas para marcharse al exterior prefirió quedarse para devolverlo a Primera lo antes posible. Tras la disputa de la primera rueda del torneo de Segunda División, renunció.

Llegará tras dirigir a Concepción durante siete partidos con un saldo de cinco derrotas, un empate y una victoria.

Ramos era el apuntado por la mayoría de la directiva, mientras que Gustavo Matosas había propuesto a Bruno Silva y, posteriormente, a Pablo De Ambrosio.