Cerro se volvió a quedar sin entrenador: Alejandro Apud rescindió su vínculo “de común acuerdo”

El Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya terminó de la peor manera para Cerro. Último en la tabla, con la posibilidad de recibir una sanción tras los incidentes ante Nacional y, desde este lunes por la noche, sin entrenador luego de que Alejandro Apud rescindiera su vínculo de común acuerdo. Es el segundo director técnico del Villero en lo que va de la temporada.

Nelson Abeijón comenzó siendo el entrenador del albiceleste esta temporada, pero solo alcanzó a dirigir las primeras seis fechas del Apertura, acumulando cuatro derrotas y dos empates. Tras su salida, Álvaro Pintos dirigió al equipo en la derrota 3-1 ante Peñarol en el Campeón del Siglo.

El ciclo del Turco Apud comenzó el 25 de marzo y técnico que debuta, no pierde. Cerro sumó ese día su primera victoria de la temporada y fue en el estadio Luis Tróccoli, 1-0 ante Juventud de Las Piedras. Luego siguió una derrota ante Wanderers (3-0) y el equipo volvió a ganar frente a Defensor Sporting (1-0) en el Franzini.

En las fechas once y doce, el Villero empató contra Cerro Largo en Melo (1-1) y repitió el resultado frente a Montevideo City Torque como local. La recta final del Apertura no fue la mejor, con tres derrotas consecutivas. 3-1 ante Central Español en el Palermo, por la mínima frente a Deportivo Maldonado en el Tróccoli y con una goleada 4-0 en contra ante Nacional minutos antes de que Javier Feres suspendiera el partido entre ambos el Gran Parque Central.

Apenas comenzó el partido, algunos hinchas de Cerro se treparon a lo más alto de los alambrados y repitieron la conducta cerca del final lanzando objetos a la cancha, escupitajos a fotógrafos, rompieron los baños de la tribuna Scarone y se tomaron a golpes de puño con efectivos de la guardia privada de Nacional luego del cuarto gol del equipo tricolor. Los incidentes son plausibles de importantes sanciones para Cerro. Y esa no es la peor noticia.

Alejandro Apud dialoga con jugadores de Cerro durante el partido ante Nacional por el Torneo Apertura 2026. Foto: Darwin Borrelli | El País

Este lunes, cerca de cumplir las 24 horas posteriores al partido, el club emitió un comunicado en sus redes sociales informando que Alejandro Apud, entrenador, arregló su desvinculación con el club de común acuerdo.

“El Club Atlético Cerro y el Sr. Alejandro Apud han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que los vinculaba hasta final de la presente temporada. Desde el club, agradecemos su profesionalismo durante estos meses de trabajo y le deseamos la mejor de las suerte en su futuro, tanto en lo deportivo como en lo personal”, indicó el club albiceleste, que en la primera fecha del Torneo Intermedio debutará visitando a Boston River y compartirá la Serie A con: Racing, Cerro Largo, Peñarol, Liverpool, Central Español y Defensor Sporting.