Dirigió cinco selecciones, un Mundial y es el nuevo DT de Universitario, rival de Nacional en Copa Libertadores

Desde el 20 de abril que Universitario de Deportes, rival de Nacional en la Copa Libertadores, estaba sin entrenador oficial y este lunes oficializó a su nuevo estratega. El equipo peruano, tercero en el grupo del tricolor y con un partido pendiente en el Gran Parque Central, apostó a la experiencia y a otro entrenador extranjero: el argentino Héctor Cúper, de 70 años de edad y vasta experiencia en Europa y selecciones, ser hará cargo de la Crema.

Llega en sustitución del español Javier Rabanal, que comenzó la temporada y dejó el cargo luego de un arranque algo irregular y sumar un punto en los dos primeros partidos de Libertadores. Después de la derrota ante Coquimbo como local en la Copa y de caer ante Melgar por el torneo local, fue despedido y Universitario inició un interinato al mando de Jorge Araujo, que duró cinco partidos e incluyó la victoria 4-2 ante Nacional en Perú por el certamen por la Copa.

El próximo partido del tricolor por la Libertadores será justamente ante la Crema el próximo miércoles 20 de mayo, a las 19:00 en el Gran Parque Central. Actualmente el Grupo B lo lidera Tolima con siete puntos y Coquimbo mantiene las mismas unidades. Universitario está tercero y Nacional es el colista; ambos con cuatro puntos. Teniendo en cuenta la derrota 4-2 en Perú, los dirigidos por Jorge Bava deberán buscar como locales una victoria por más de dos goles en caso de un desempate en igualdad de puntos con Universitario.

La U está en la cuarta posición de la Liga 1 de Perú, a nueve puntos del líder Alianza Lima, pero con un partido pendiente por disputar.En Libertadores, deberá visitar a Nacional y luego recibirá a Deportes Tolima. Ambos partidos ya bajo el mando del Héctor Cúper.

Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario, próximo rival de Nacional en Libertadores

El argentino de 70 años llegará a Lima este martes, para ser presentado al día siguiente como nuevo entrenador del equipo Crema, según indicaron medios peruanos. Luego de su carrera como futbolista, Cúper debutó como entrenador en Lanús de Argentina, con quien ganó la Copa Conmebol en 1996. Su carrera siguió en España, donde fue campeón de la Supercopa con Mallorca y luego con Valencia, equipo con el que además alcanzó dos finales de Champions League de forma consecutiva (2000 y 2001).

Cúper, que pasó por el fútbol español, griego y árabe, también dirigió selecciones. Fue el entrenador de Georgia en 2008-09 y en el Mundial de Rusia 2018 fue el entrenador de Egipto, llegando a enfrentar a Uruguay en fase de grupos, con victoria 1-0 para la Celeste. Sus últimos equipos dirigidos fueron las selecciones de Uzbekistán, Congo y Siria, hasta junio de 2024, siendo esa su última experiencia ante de recalar en Universitario.

“Estoy muy feliz por ir al mejor equipo de Perú, realmente, y vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien y realmente se los digo con todo el corazón, el máximo esfuerzo, así podemos ver contenta a toda esa hinchada Crema que se lo merece. ¡Un fuerte abrazo a todos!”, dijo Héctor Cúper en un video dirigido a los hinchas de Universitario y que el equipo peruano compartió en sus redes sociales.

El equipo Crema, que va por el tetracampeonato en el fútbol de Perú, está obligado a ganar el Torneo Clausura y también buscará la clasificación en la Copa Libertadores.