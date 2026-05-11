Bava, la satisfacción por el triunfo de Nacional, el arco en cero y una advertencia: "Conmigo no esperen..."

Más allá de que el partido no terminó, porque fue suspendido por incidentes con los hinchas de Cerro sobre el final, Nacional logró una victoria tan necesaria como contundente por 4-0 en el marco de la última fecha del Torneo Apertura y así lo entendió el propio entrenador Jorge Bava y lo expresó en conferencia de prensa.

"Era impostergable ganar hoy y cortar la racha adversa. Hacerlo con varios goles, con muchas situaciones nuestras y escasas situaciones del rival, es favorable", admitió el técnico, aunque aclaró: "No borra lo hecho en el torneo, pero permite ver con otros ojos lo que viene en el futuro, me voy conforme con el rendimiento".

Un dato a resaltar es que Nacional volvió a ganar sin recibir goles y lo hizo luego de 10 partidos ya que bajo el mando de Jorge Bava solo lo había conseguido en su debut que fue victoria 3-0 ante Cerro Largo: "Es muy importante porque es un ítem de juego que nos venía costando bastante y solo con Cerro Largo lo habíamos logrado. Nos preocupaba y los rivales tenían mucha efectividad y es un momento adverso donde todo cuesta. Hacer muchos goles fue muy favorable, pero es un ítem que trabajamos porque los goles en contra nos venían costando partidos y teníamos que cortar esa racha".

Más allá del hat-trick de Maximiliano Gómez, uno de los tantos fue de Pavel Núñez y sobre el joven atacante, resaltó: "Es fruto de la experiencia que le dio otros partidos. Chances generó en todos los partidos y es parte del crecimiento. Tuvo chance muy parecidas a la de hoy y hoy entró, estamos contentos por ahí era un tema de ansiedad que lo mejoró y está bueno porque es muy receptivo".

🗣️ Jorge Bava: "Nos venía costando que no nos marcaran goles y nos preocupaba porque teníamos un índice de tiros al arco en contra muy bajo, pero los rivales tenían mucha efectividad".



📹 @MatiasPerez22 pic.twitter.com/0ijEpaXgaz — OVACIÓN (@ovacionuy) May 11, 2026

Bava también aclaró cómo fue la presencia de los hinchas de Nacional en el entrenamiento: "Fue una situación normal, fue para plantear la incomodidad que tenemos todos, como se hizo toda la vida. Tengo mucho años en el club y siempre fue en buenos términos con la misma duda que tienen todos, pasó muchas veces y estamos buscando el bien del club que es importante".

Otra reunión que tuvo Bava en las últimas horas fue con el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y el área deportiva encabezada por Sebastián Eguren y Martín Ligüera. Según lo expresado por el entrenador, se trató de una charla "para trabajar de cara al período de pases que está muy cerca".

Además, aprovechó la pregunta de un periodista para "dejarle en claro a todos" que "conmigo no esperen nombres porque no me gusta manosear jugadores ni los que puedan llegar, ni los que puedan salir porque estamos en competencia y puestos tampoco. No esperen nada de mi parte. Cuando lleguen se los presentará. Es lógico que va a haber bajas y altas y estamos trabajando en eso".

Por último se tomó unos minutos para aclarar las situaciones de Agustín Rogel, Nicolás López y Juan Pintado que no fueron de la partida ante Cerro: "Los tres casos son muy similares con diferencias de días o semanas. No arrojaron algo mucho más grave pero había un pequeño edema. En el caso de Nico decidimos que no viajara, si bien no salió desgarro había un edema, quedó para recuperarse y para hoy estaba justo. Con Rogel fue medio similar, no fue nada grande pero tiene una lesión que le va a llevar unos días más. En el caso de Pintado salió un edema después del partido con Albion y como a las pocas horas viajábamos no estaba en condiciones".