Javier Feres suspendió el partido por los incidentes que provocaron los hinchas de Cerro en la tribuna Scarone

Fueron casi 300 los hinchas de Cerro que asistieron al Gran Parque Central para observar el partido entre Nacional y Cerro y algunos de ellos estuvieron realizando desmanes en parte del juego. De hecho, se subieron a lo más alto del alambrado y, aunque la voz del estadio pidió que se bajaran, demoraron en hacerlo. Esto ocurrió en más de una oportunidad.

También pasó que los fanáticos albicelestes lanzaron distintos objetos durante el partido, entre ellos algo particular: una sopapa. También escupieron a un fotógrafo que estaba trabajando con el partido.

Pero lo peor pasó una vez que se dio el cuarto gol tricolor a los 87 minutos, el de Pavel Núñez. Mientras el juvenil festejaba, algunos hinchas de Cerro empezaron a arremeter contra los guardias de la seguridad que le habían pedido que no pasaran a la zona que estaba inhabilitada por una cuerda y que era el sector más cerca a donde estaban los hinchas de Nacional en la tribuna Delgado. Los fanáticos de Cerro le pegaron a los guardias, que en ningún momento respondieron con golpes, sino que dieron marcha atrás para que no le siguieran pegando.

🏟️ Incidentes en la tribuna Héctor Scarone tras el cuarto gol del tricolor. Hubo enfrentamientos entre hinchas de Cerro y personal de seguridad, por lo que intervino la Guardia Republicana. Javier Feres terminó el partido sin adicionar tiempo.



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En ese instante ingresó la Guardia Republicana a la tribuna para defender a sus colegas de la guardia privada, y buscar que se tranquilizara la situación.

Fanáticos de Cerro corriendo en la tribuna Héctor Scarone en el partido contra Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

El árbitro Javier Feres dio por suspendido el partido cuando iban 89 minutos, sin jugarse los 60 segundos finales ni existir tiempo de adición. Este hecho le puede generar una quita de puntos a los albicelestes. De hecho, el Código Disciplinario, en el artículo 5.9 literal dos, habla de que además de darse por perdido el partido en cuestión puede existir la quita de un punto por este tipo de situaciones. Feres señaló que suspendió el partido por motivos de seguridad ya que las garantías no estaban dadas para continuar. Cerro ya había tenido problemas en la temporada 2025, pero en el Campeón del Siglo, cuando sus hinchas lanzaron proyectiles a los de Peñarol incluso lastimando a una fanática carbonera.

Después del hecho en el Gran Parque Central, hubo hinchas de Nacional que estaban en la Atilio García que se acercaron a la zona de la Scarone, pero la guardia privada actuó y la situación no pasó a mayores.