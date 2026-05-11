Así quedaron la tabla del Torneo Apertura y del Descenso tras la goleada de Nacional frente a Cerro

A la última fecha del Torneo Apertura le quedan solo dos partidos. Estos serán los que enfrenten a Deportivo Maldonado con Boston River en el Domingo Burgueño Miguel y a Cerro Largo con Peñarol en el Ubilla de Melo, aunque los otros 12 equipos ya jugaron.

Entre los que lo hicieron se ubican Nacional y Cerro que fueron los que le pusieron fin a la jornada dominical de fútbol en el Gran Parque Central. El Bolso se adjudicó la victoria por 4-0 y cosechó unidades importantes que le permiten recortar distancia con Racing —campeón del certamen— que será líder de la que pasará a ser Tabla Anual a partir de este martes.

El Villero, a su vez, se comprometió y mucho en la zona del descenso y quien más aprovechó fue Wanderers que ganó ante Liverpool, mientras que tanto los de Alejandro Apud como Progreso —frente a Montevideo City Torque— perdieron y dejaron unidades.