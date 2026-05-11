Así quedaron la tabla del Torneo Apertura y del Descenso tras la goleada de Nacional frente a Cerro
El Bolso consiguió tres puntos importantes que le permitieron recortar la distancia con Racing, el puntero de la que será la Tabla Anual, mientras que el Villero se sigue complicando en la zona baja.
A la última fecha del Torneo Apertura le quedan solo dos partidos. Estos serán los que enfrenten a Deportivo Maldonado con Boston River en el Domingo Burgueño Miguel y a Cerro Largo con Peñarol en el Ubilla de Melo, aunque los otros 12 equipos ya jugaron.
Entre los que lo hicieron se ubican Nacional y Cerro que fueron los que le pusieron fin a la jornada dominical de fútbol en el Gran Parque Central. El Bolso se adjudicó la victoria por 4-0 y cosechó unidades importantes que le permiten recortar distancia con Racing —campeón del certamen— que será líder de la que pasará a ser Tabla Anual a partir de este martes.
El Villero, a su vez, se comprometió y mucho en la zona del descenso y quien más aprovechó fue Wanderers que ganó ante Liverpool, mientras que tanto los de Alejandro Apud como Progreso —frente a Montevideo City Torque— perdieron y dejaron unidades.
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