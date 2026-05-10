Eguren confirmó la baja de Agustín Rogel para enfrentar a Cerro y actualizó el estado sanitario del Diente López

Nacional saldrá hoy a la cancha del Gran Parque Central con la imperiosa necesidad de ganar y dejar una mejorar imagen para cerrar el Torneo Apertura. Esta tarde recibirá a Cerro desde las 19:30 horas (DSports, Disney+ y Antel TV).

Para eso tendrá una nueva baja: la salida de Agustín Rogel del once titular de Jorge Bava.

Así lo confirmó Sebastián Eguren este domingo en Punto Penal (Canal 10). El mánager general de Nacional explicó que el zaguero finalizó con una molestia tras la derrota ante Tolima por Copa Libertadores (3-0).

"Quedó afuera por precaución, por la carga que tuvo el otro día", explicó Eguren.

En esta misma conversación, se refirió al estado sanitario de Nicolás López y expresó cuándo cree que estará a la orden. "Creo que el Diente el fin de semana que viene ya va a estar", dijo y enfatizó en el tiempo de espera: "Queremos que el futbolista este bien, bien para que no haya recaída".