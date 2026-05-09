El peso de no lograr el arco en cero: Nacional, el más goleado de Copa Libertadores y la clave en la definición

Aunque suene contradictorio, Luis Mejía fue la principal figura de Nacional en la derrota por 3-0 ante Deportes Tolima por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Es que si no hubiera sido por el panameño, la diferencia podría haber sido aún más abultada en Colombia.

Más allá de ese detalle, a nadie escapa que el Bolso no pudo mantener el arco en cero en ninguno de los cuatro partidos que disputó y como si eso fuera poco sufrió siete en los últimos dos juegos porque Universitario le anotó cuatro y Tolima otros tres. Los otros dos los sufrió ante el equipo colombiano en el partido de primera rueda y ante Coquimbo Unido en el estreno de la competencia.

Los goles sufridos también afectan al momento de la definición porque más allá del saldo global, hoy en día —en caso de empate en puntos— perdió la ventaja con el equipo cafetero y se encuenta con -2 ante el elenco peruano. Sí está en 0 con el conjunto chileno al igualar el único partido que disputaron por el momento.

En consecuencia, son nueve los goles que sufrió el equipo de Jorge Bava en los cuatro partidos que disputó y eso lo deja como el equipo al que más le marcaron en la Copa Libertadores luego de cuatro fechas (más allá de que está pendiente DIM vs. Flamengo con 5 y 2 goles en contra, respectivamente).

Si se tuvieran en cuenta los 64 equipos que disputan fase de grupos tanto a nivel de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, solo hay dos equipos que están por debajo del Bolso y ambos están disputando el segundo torneo más importante de clubes sudamericanos.

Se trata de Independiente Petrolero y Blooming, dos equipos bolivianos que también ocupan la última posición en sus respectivos grupos y sufrieron 10 y 12 goles. El celeste llegó a la mitad de esos tantos en un solo partido porque en la fecha que se disputó esta semana cayó 6-0 ante RB Bragantino jugando como local.

La dificultad de mantener el arco en cero también se arrastró al certamen local y no en vano en el Torneo Apertura es el segundo equipo que más tantos recibió con 21 igualado con Wanderers (ya jugó la fecha 15), Juventud de Las Piedras y Progreso, solo superado por Central Español que tiene 22.

Los números del Bolso marcan que en la temporada jugó 19 partidos y solo en cuatro de ellos terminó con el arco en cero.