Nacional en crisis: caos defensivo, figuras que no aparecen, tres bastiones que extraña y otras razones

Parecía simplemente una frase de esas que quedan en el recuerdo, pero hoy es una secuencia que se repite en loop. Aquel “Jadson Viera nos sacó del CTI” pronunciado por Flavio Perchman en noviembre del 2025 fue un elogio al técnico entrante, pero reflejó uno de los golpes de timón de la actual gestión de Nacional.

Jadson Viera fue campeón uruguayo en un puñado de partidos, pero ni siquiera eso le dio la espalda para liderar el proyecto deportivo hasta el cierre del mandato, como habían anunciado públicamente.

La llegada de Jorge Bava le trajo aire fresco al Bolso en los primeros partidos, pero una serie de factores ahondaron una profunda crisis futbolística, que tuvo su pico máximo en la goleada sufrida ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. ¿Cuáles son las principales razones de este presente del tricolor?

A simple vista, las falencias defensivas y a nivel del retroceso colectivo le han hecho perder muchos puntos, lo que quedó reflejado en la jugada del segundo gol del Pijao, por citar un caso. A la lista se suma un dato elocuente: es el segundo equipo más goleado del Apertura con 21 tantos recibidos y solo lo supera Central Español con 22.

Sebastián Coates disputa la pelota en el partido entre Deportes Tolima y Nacional. Foto: EFE.

Por si fuera poco, recibió siete goles en los últimos dos partidos de Copa Libertadores y quedó último en su grupo a falta de las dos “finales”.

A la frustración de no aceitar una idea se le suma un combo difícil de gestionar: el bajo desempeño de jugadores de renombre y la pérdida de dos puntales del equipo campeón uruguayo.

Camilo Cándido y Maxi Silvera llegaron para ser titulares indiscutidos pero, por varios motivos que incluyen bajos rendimientos y cuestiones musculares, hasta hoy no han cumplido con la expectativa.

Maximiliano Silvera después de protagonizar una jugada ofensiva de Nacional ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

“Creo que se desarmó el plantel campeón uruguayo, donde varios jugadores eran pilares, y no los pudimos suplantar con los que vinieron. Me refiero a los casos de Julián Millán, Christian Oliva y Christian Ebere, que definieron el campeonato”, expresó Diego, un hincha que viajó desde Malvín Norte a Ibagué, en diálogo con Ovación.

Nacional priorizó la venta millonaria del zaguero colombiano, pero se resintió desde lo deportivo. E incluso más cuando Oliva emigró al Santos y nunca pudo encontrar su reemplazo. La espera por César Araújo hasta último momento fue en vano y Mauricio Vera, otro fichaje, nunca pudo estar a la altura.

A todo este combo se le suma la inestabilidad en un puesto bisagra como el arco, con Ignacio Suárez cometiendo varios errores y Luis Mejía lejos de su nivel - a excepción del cruce con Tolima-. Por eso buscó sin éxito abrochar a Ustari. Algunas decisiones de Bava, como rotar ante Albion y el Depor o relegar el medio ante Tolima también ingresan en la lista junto con los 11 lesionados en lo que va del semestre.

Las principales razones de la crisis futbolística de Nacional

Maximiliano Gómez disputa la pelota en el partido entre Deportes Tolima y Nacional. Foto: EFE.

La excesiva cantidad de goles recibidos

En lo que va del semestre Nacional es el segundo equipo uruguayo que recibió más goles (21), solo superado por Central Español. En Copa Libertadores ya tiene nueve en contra y no encuentra soluciones.

El bajo desempeño de varias figuras del plantel

Maximiliano Silvera no ha podido desplegar su mejor nivel, al igual que Camilo Cándido; entre las lesiones y el bajo nivel no han tenido rodaje. Mauricio Vera no ha estado a la altura y el arco tiene mucha inestabilidad.

Las grandes falencias en el mercado de pases

El área deportiva de Nacional priorizó la venta millonaria de Julián Millán, la gran figura del campeón uruguayo, y luego no pudo encontrar su reemplazo. Tomás Viera quedó expuesto y Rogel tiene vaivenes.

Varias decisiones erráticas de Jorge Bava

En el peor partido desde que está al mando, fue avasallado por Deportes Tolima tras perder la batalla táctica en la mitad. Ante el Depor y Albion sufrió la rotación masiva y no logra aceitar patrones de juego.

Las polémicas a raíz de declaraciones públicas

En más de una ocasión las declaraciones de dirigentes generaron ruido mediático en la interna del plantel y de la propia comisión directiva. Por momentos los jugadores deciden hablar y por otros cerrar filas.

Nacional depende de los goles de Maxi Gómez

En lo que va de la temporada Maxi Gómez lleva anotados siete de los 22 goles de Nacional en el Torneo Apertura y dos de los seis en Copa Libertadores. Cuando no desnivela el equipo se resiente mucho.

El sector neurálgico que no puede dominar

La expulsión de Lucas Rodríguez ante Universitario arrojó luz en una falencia que arrastran desde el inicio: tener jugadores con más marca y despliegue para ser más eficaz en la recuperación.

El jugador insignia acorralado por temas físicos

Nicolás ”Diente” López es desnivelante cuando juega, pero no logra hacerlo con asiduidad y, de hecho, quedó afuera de la convocatoria para los últimos dos compromisos. Aún no hay un diagnóstico oficial.

No logró retener a Oliva y prescindió de Ebere

En plena competencia por el Torneo Apertura, Nacional perdió a Christian Oliva, quien emigró al Santos y hoy es titular. Lo mismo ocurrió con Christian Ebere, la figura de las finales, de quien prescindieron y en la actualidad brilla en Cruz Azul.

La inestabilidad en un puesto clave como el arco

Más allá de que brilló ante Tolima y al Bolso no le alcanzó, Luis Mejía no viene estando en su mejor nivel e Ignacio Suárez cometió varios errores; el área deportiva analiza traer a otro arquero para competir.