El motivo que complica a Nacional ante una eventual igualdad de puntos con Tolima en el grupo B de Libertadores

Enviado a Ibagué, Colombia

Jersson González la picó ante la salida de Luis Mejía, desató la algarabía del Deportes Tolima y le generó un nuevo dolor de cabeza a Nacional, que fue goleado en Ibagué y está último en el grupo B de la Copa Libertadores.

Esa definición del extremo derecho colombiano para el 3-0 definitivo puso en aprietos al equipo de Jorge Bava, que hoy tiene cuatro puntos.

En caso de que tras la última fecha de la fase de grupos estén igualados en la clasificación, el criterio de desempate a utilizar ya no será la diferencia de gol en general, como sucedió en 2025, sino que se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos entre los equipos igualados en unidades.

El Bolso se impuso 3-1 en el Gran Parque Central, pero cayó 3-0 en el Estadio Manuel Murillo Toro y está en desventaja. Por tanto, ante una eventual igualdad en puntos en el segundo lugar, el tricolor quedaría eliminado del máximo certamen continental. Si el posible empate se produce en el primer lugar, entonces quedaría relegado al segundo puesto.

Asimismo, si el Pijao gana uno de los dos partidos que le quedan — donde será visitante ante Coquimbo Unido y Universitario—, Nacional ya no podrá ser primero de su llave, ni siquiera ganando los dos cruces que le restan.

En la interna del plantel hay mucha molestia por el funcionamiento colectivo que vienen mostrando a nivel continental y local. Sebastián Coates y Luis Mejía hablaron en zona mixta después del partido y fueron muy autocríticos. “No hay que buscar excusas, fueron mejores que nosotros. Nos quedan dos partidos donde tenemos que mejorar mucho, jugamos en casa y tenemos que ganar”, dijo el zaguero.

Y el arquero añadió: “Ahora hay que tener la tranquilidad de afrontar los tres partidos que quedan, sabemos la camiseta que estamos representando. Tenemos que dar un plus más, no nos está alcanzando con lo que estamos dando. Está la preocupación de no lograr los resultados en el campeonato local, ahora dos derrotas consecutivas en la Copa Libertadores...”.

En este sentido cerró: “Estoy acá para dar la cara, no le escondo a las críticas, ya son muchos años en la institución, se de los momentos buenos y de los malos y seguramente este sea el momento más malo desde que estoy en Nacional y hay que asumir. Los más grande tenemos que tener la responsabilidad llevar el barco a buen puerto y ahora hay que poner la cara y saber la camiseta que estamos representando”.

El plantel partió este jueves desde el Hotel Estelar Altamira rumbo al Aeropuerto Nacional Perales para viajar en vuelo chárter. Debieron pasar por Cali para realizar el control migratorio y luego hicieron una parada técnica en Lima para cargar combustible e ir directo a Montevideo, a donde arribarán sobre la medianoche.