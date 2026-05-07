”Quedamos cortos de plantel”: la autocrítica de un hincha de Nacional que emprende el retorno en chárter

Enviado a Ibagué - Colombia

Después de la goleada sufrida en Ibagué, el plantel de Nacional se retiró sobre las 13:50 horas del Hotel Estelar Altamira rumbo al Aeropuerto Nacional Perales. En silencio y con mucha seriedad, los futbolistas emprendieron viaje en medio de la crisis futbolística que atraviesan. Antes se tomaron unos minutos para saludar a los hinchas que los estuvieron acompañando estos días en la concentración.

En la puerta de salida los esperaban algunos obsequios de parte del área logística del hotel, entre los que se incluían un sándwich, fruta, un jugo y una magdalena de postre. Los retiraron y partieron.

Sobre las 13:00 horas el Bolso saldrá del aeropuerto rumbo a Cali, la ciudad designada para realizar el correspondiente control migratorio. Después harán una parada técnica en Lima para cargar combustible y desde allí directo a Montevideo en el chárter contratado, donde también viajan algunos hinchas.

De acuerdo a la planificación, el plantel arribará a Montevideo sobre la medianoche de Uruguay.

La cuarta derrota al hilo entre la Copa Libertadores y el Torneo Apertura genera molestia puertas adentro y, de hecho, Sebastián Coates y Luis Mejía, dos de los referentes del plantel, fueron muy autocríticos este miércoles por la noche una vez finalizado el compromiso.

Diego, hincha de Nacional que viajó desde Malvín Norte a Colombia junto con su pareja, convivió con los futbolistas desde el lunes y reveló la charla que tuvo con ellos una vez que arribaron al hotel tras el 3-0 sufrido: “Ayer hablamos con varios, en una buena obviamente, son humanos como nosotros y hay que laburar, pero vamos a salir adelante. El domingo jugamos con Cerro, vamos a ir y siempre vamos a estar, lo único es que hay que laburar un poco más”.

Diego es uno de los hinchas de Nacional que viajó a Colombia para ver el partido por Libertadores. Foto: Nahuel Casuriaga.

Al ser consultado por Ovación acerca de cómo fue el intercambio con los futbolistas, respondió: “En lo personal le di para adelante a Gonzalo Carneiro, a Luis Mejía, que me lo crucé en el ascensor, y a los pibes que obviamente están golpeados; ellos también lo sienten. Y nosotros también, más con los sacrificios que uno hace para estar acá, que deja todo, pero ya vamos a salir adelante”.

“Ellos me dijeron que hay que estar juntos, y es tal cual, por algo estamos acá todavía y venimos de viaje en viaje. Vamos a laburar, estar juntos y salir adelante”, cerró con visible optimismo.