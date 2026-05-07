Árbitros para la última fecha del Apertura: Feres fue designado para Nacional y Burgos viaja a Melo con Peñarol
La etapa se disputará de viernes a lunes y comenzará con el cruce entre Wanderers y Liverpool en el Viera. Mathías de Armas será el encargado de impartir justicia en este encuentro.
Se dieron a conocer las designaciones de los jueces para la última fecha del Torneo Apertura, etapa que se disputará a partir de mañana con el cruce Wanderers-Liverpool y cerrará el lunes con el partido entre Peñarol y Cerro Largo en Melo.
En este sentido, Mathías de Armas será el encargado de impartir justicia en la apertura del Bohemio y el negriazul, mientras que el sábado Esteban Ostojich hará lo propio en Danubio-Albion y Hernán Heras en Central Español-Racing.
El domingo Santiago Motta será el principal en Defensor Sporting vs. Juventud, Eduardo Varela en Montevideo City Torque vs. Progreso y Javier Feres en Nacional vs. Cerro.
Por último, Gustavo Tejera estará el lunes en Deportivo Maldonado vs. Boston River y Javier Burgos en Cerro Largo vs. Peñarol.
El detalle de la fecha 15:
Viernes 8
Wanderers vs. Liverpool
Hora: 19:30
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Mathías de Armas
Asistentes: Mathías Muniz, Marcos Rosamen
Cuarto: Elías Lorenzo.
VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez.
Sábado 9
Danubio vs. Albion
Hora: 15:30
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Pablo Llarena, Heber Godoy
Cuarto: Jonathan De León.
VAR: Jonathan Fuentes y Franco Mieres.
Central Español vs Racing
Hora: 18:30
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Héctor Bergaló, Federico Piccardo
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.
Domingo 10
Defensor vs. Juventud
Hora: 13:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Andrés Nievas, Carlos Roca
Cuarto: Marcio Sierra.
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad.
Montevideo City Torque vs. Progreso
Hora: 16:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Eduardo Varela
Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera
Cuarto: Daniel Rodríguez.
VAR: Diego Dunajec y Marcelo Alonso.
Nacional vs. Cerro
Hora: 19:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi, Gustavo Márquez
Cuarto: Esteban Guerra.
VAR: Leodán González y Santiago Fernández.
Lunes 11
Deportivo Maldonado vs. Boston River
Hora: 17:00
Estadio: Domingo Burgueño
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Tarán
Cuarto: Andrés Martínez.
VAR: Andrés Cunha y Anahí Fernández.
Cerro Largo vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Ubilla
Árbitro: Javier Burgos
Agustín Berisso, Ernesto Hartwig
Cuarto: Federico Arman.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.
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