Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Árbitros para la última fecha del Apertura: Feres fue designado para Nacional y Burgos viaja a Melo con Peñarol

La etapa se disputará de viernes a lunes y comenzará con el cruce entre Wanderers y Liverpool en el Viera. Mathías de Armas será el encargado de impartir justicia en este encuentro.

El País
El País
07/05/2026, 09:28
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Javier Feres
Javier Feres.
Foto: Leonardo Maine.

Se dieron a conocer las designaciones de los jueces para la última fecha del Torneo Apertura, etapa que se disputará a partir de mañana con el cruce Wanderers-Liverpool y cerrará el lunes con el partido entre Peñarol y Cerro Largo en Melo.

En este sentido, Mathías de Armas será el encargado de impartir justicia en la apertura del Bohemio y el negriazul, mientras que el sábado Esteban Ostojich hará lo propio en Danubio-Albion y Hernán Heras en Central Español-Racing.

El domingo Santiago Motta será el principal en Defensor Sporting vs. Juventud, Eduardo Varela en Montevideo City Torque vs. Progreso y Javier Feres en Nacional vs. Cerro.

Por último, Gustavo Tejera estará el lunes en Deportivo Maldonado vs. Boston River y Javier Burgos en Cerro Largo vs. Peñarol.

El detalle de la fecha 15:

Tomás Verón Lupi intenta llevarse la pelota en el partido entre Nacional y Cerro Largo.
Tomás Verón Lupi intenta llevarse la pelota en el partido entre Nacional y Cerro Largo.
Foto: Natalia Rovira.

Viernes 8

Wanderers vs. Liverpool
Hora: 19:30
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Mathías Muniz, Marcos Rosamen
Cuarto: Elías Lorenzo.
VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez.

Sábado 9

Danubio vs. Albion
Hora: 15:30
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Pablo Llarena, Heber Godoy
Cuarto: Jonathan De León.
VAR: Jonathan Fuentes y Franco Mieres.

Central Español vs Racing
Hora: 18:30
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Héctor Bergaló, Federico Piccardo
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

Domingo 10

Defensor vs. Juventud
Hora: 13:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Santiago Motta

Asistentes: Andrés Nievas, Carlos Roca
Cuarto: Marcio Sierra.
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

Montevideo City Torque vs. Progreso
Hora: 16:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Eduardo Varela

Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera
Cuarto: Daniel Rodríguez.
VAR: Diego Dunajec y Marcelo Alonso.

Nacional vs. Cerro
Hora: 19:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi, Gustavo Márquez
Cuarto: Esteban Guerra.
VAR: Leodán González y Santiago Fernández.

Lunes 11

Deportivo Maldonado vs. Boston River
Hora: 17:00
Estadio: Domingo Burgueño
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Tarán
Cuarto: Andrés Martínez.
VAR: Andrés Cunha y Anahí Fernández.

Cerro Largo vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Ubilla
Árbitro: Javier Burgos
Agustín Berisso, Ernesto Hartwig
Cuarto: Federico Arman.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Torneo AperturaPeñarolNacional

Te puede interesar