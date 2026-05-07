Árbitros para la última fecha del Apertura: Feres fue designado para Nacional y Burgos viaja a Melo con Peñarol

Se dieron a conocer las designaciones de los jueces para la última fecha del Torneo Apertura, etapa que se disputará a partir de mañana con el cruce Wanderers-Liverpool y cerrará el lunes con el partido entre Peñarol y Cerro Largo en Melo.

En este sentido, Mathías de Armas será el encargado de impartir justicia en la apertura del Bohemio y el negriazul, mientras que el sábado Esteban Ostojich hará lo propio en Danubio-Albion y Hernán Heras en Central Español-Racing.

El domingo Santiago Motta será el principal en Defensor Sporting vs. Juventud, Eduardo Varela en Montevideo City Torque vs. Progreso y Javier Feres en Nacional vs. Cerro.

Por último, Gustavo Tejera estará el lunes en Deportivo Maldonado vs. Boston River y Javier Burgos en Cerro Largo vs. Peñarol.

El detalle de la fecha 15:

Tomás Verón Lupi intenta llevarse la pelota en el partido entre Nacional y Cerro Largo. Foto: Natalia Rovira.

Viernes 8

Wanderers vs. Liverpool

Hora: 19:30

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Mathías Muniz, Marcos Rosamen

Cuarto: Elías Lorenzo.

VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez.

Sábado 9

Danubio vs. Albion

Hora: 15:30

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Pablo Llarena, Heber Godoy

Cuarto: Jonathan De León.

VAR: Jonathan Fuentes y Franco Mieres.

Central Español vs Racing

Hora: 18:30

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Héctor Bergaló, Federico Piccardo

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

Domingo 10

Defensor vs. Juventud

Hora: 13:00

Estadio: Franzini

Árbitro: Santiago Motta

Asistentes: Andrés Nievas, Carlos Roca

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

Montevideo City Torque vs. Progreso

Hora: 16:00

Estadio: Charrúa

Árbitro: Eduardo Varela

Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera

Cuarto: Daniel Rodríguez.

VAR: Diego Dunajec y Marcelo Alonso.

Nacional vs. Cerro

Hora: 19:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi, Gustavo Márquez

Cuarto: Esteban Guerra.

VAR: Leodán González y Santiago Fernández.

Lunes 11

Deportivo Maldonado vs. Boston River

Hora: 17:00

Estadio: Domingo Burgueño

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Tarán

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Andrés Cunha y Anahí Fernández.

Cerro Largo vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Ubilla

Árbitro: Javier Burgos

Agustín Berisso, Ernesto Hartwig

Cuarto: Federico Arman.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

