¿Por qué el gobierno negó medicación a Moratorio y apeló el fallo que lo condenó a otorgarlo? Entienda el caso

El caso del virólogo Gonzalo Moratorio, quien padece un tumor cerebral, ha conmovido a gran parte de la sociedad por lo difícil que es el acceso a la medicación que requiere para continuar el tratamiento. Necesita de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que se comercializan bajo el nombre de Opdualag, para realizar una inmunoterapia y poder mantener la radioterapia. No están registrados para venderse en el país y cuestan unos US$ 30.000 al mes, y por tanto acudió al Fondo Nacional de Recursos (FNR) y al Ministerio de Salud Pública (MSP) buscando que el Estado solventara los gastos. Ambos organismos desestimaron la solicitud del científico, quien desempeñó un papel relevante durante la pandemia de covid-19, pero él presentó un recurso de amparo ante la Justicia. La magistrada Lucía Granucci condenó al ministerio a brindar la medicación, pero este apeló.

Mientras que la apelación sea analizada por un Tribunal de Apelaciones, de todas formas el Estado debe garantizar la llegada al país y el suministro de la medicación de Moratorio, ya que la resolución judicial no puede suspenderse.

Alicia Ferreira, presidenta alterna del FNR —la presidenta es Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública— explicó este jueves cuáles son los motivos que llevan al gobierno a rechazar en primera instancia este tipo de solicitudes y apelar el fallo judicial en caso de que sea adverso, pero además detalló cómo es esta situación en particular, con un científico que goza de buena imagen entre la ciudadanía.

"Es una persona muy conocida y muy querida. Yo al inicio de la pandemia estuve en contacto con él, es realmente una persona muy querida, que nos convoca a todos a sentir esa empatía, la solidaridad y la comprensión de estos problemas. Su caso, que él ha llevado con una fortaleza admirable, nos convoca a mejorar el acceso y tratar de que no pasen estas cosas", señaló Ferreira en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690).

La jerarca añadió que "desde el punto de vista humano, personal", tanto ella como Lustemberg sienten "una enorme sensibilidad y congoja con lo que está pasando, pero desde el punto de vista institucional ni el MSP ni en FNR pueden comprarle la medicación que él necesita".

"El FNR porque por ley solo puede brindar los medicamentos que fueron incorporados después de un largo proceso de análisis. No puede brindar esos que no estén —en la lista—, y menos medicamentos que no estén en el país, como es el caso de Moratorio y de unas 300 o 400 personas más que hicieron recursos de amparo", apuntó Ferreira.

Gonzalo Moratorio ingresando al juzgado por recurso de amparo para obtener medicamentos de alto costo para tratar su tumor cerebral. Foto: Estefanía Leal.

Actualmente, según contó, el fondo cubre "67 medicamentos para 45 enfermedades". Esto porque hay enfermedades, como la esclerosis múltiple, que cuentan con varios medicamentos a disposición de los especialistas para elegir.

Por otro lado, "el MSP no puede comprar nada para lo que no tenga un crédito aprobado por el Presupuesto Nacional". Ferreira afirmó que incluso el ministerio "tiene un crédito acotado para comprar vacunas", pese a que este año se logró que "se ampliara". Si hiciera un gasto mayor al presupuesto aprobado haciendo lugar de por sí ante una solicitud de medicamentos, "estaría violando el Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera)".

"Pero no solo es eso: aunque la ministra hubiera hecho una excepción y hubiera violado el Tocaf porque nos apena muchísimo y queremos que Gonzalo salga adelante, también se lo merecen las 2.000 personas que son anónimas y han tenido que pasar por un recurso de amparo para obtener un medicamento que el médico le indicó, entonces perdería esa equidad y esa justicia social que tiene que tener la institución", acotó la jerarca.

Además, explicó que "el fallo se apeló porque se apela siempre", teniendo en cuenta las premisas por las cuales inicialmente se niega el acceso a la medicación. Consideró "de buenas prácticas" apelar un fallo en contra para "defender los dineros del Estado".

Por otro lado, también mencionó que hay medicamentos ordenados por médicos para pacientes que terminan en un juicio de amparo pero "no tienen ninguna evidencia y por eso nunca se podrían incorporar al formulario terapéutico de medicamentos y a la cobertura del FNR". Incluso hay otros "que en realidad no deberían ser objeto de una acción urgente de amparo".

Cuál es la situación de Gonzalo Moratorio, el científico que se hizo famoso por su accionar durante la pandemia de covid-19

Días atrás Moratorio, apoyado sobre un andador, habló en rueda de prensa a la salida de una audiencia por este caso: "Les pido que me disculpen. Hoy tuve inmunoterapia así que estoy bastante mareado. Pero me parecía fundamental estar hoy en persona, más allá de lo colateral que trae el tratamiento".

"Quiero agradecer muchísimo a la gente, que me manifiesta en cada lugar apoyo, cariño, amor, por sobre todas las cosas. Alguna cosita capaz que hice mejor de lo que pensaba", agregó.

"También quiero agradecerle a la gente que está conmigo todo el día: mi familia, mis amigos y, por sobre todo, ahora que les tocó su turno, a estos dos fenómenos de abogados que tengo, que dejaron la piel en la cancha defendiendo una causa que creemos más que justa", marcó el científico.

Respecto a que haya tenido que pasar por un juzgado para obtener la medicación prescrita por el médico dado su alto costo, el científico respondió que "las reglas tienen que ser para todos las mismas, está bien que sea así".

Gonzalo Moratorio, este jueves, ingresando al Palacio de los Tribunales. Foto: Estefanía Leal.

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad, el 22 de mayo de 2025, el científico ha recibido tratamientos convencionales en el país, así como también varias terapias de punta en Sao Paulo (Brasil). Hace un mes inició con la inmunoterapia con Opdualag, costeado por el Institut Pasteur y privados.

Los abogados son Rodrigo Rolón y Martín Frustaci. "Si no hay tratamiento, no hay Moratorio", dijo Frustaci.

El tratamiento le funcionó “muy bien” y le permitió responder “muchísimo mejor” a la radioterapia para tratar su cáncer agresivo, destacó el abogado Rolón a El País. Para evitar que se discontinúe el tratamiento, Moratorio lo solicitó al MSP y al FNR. El equipo legal avanzó con un recurso de amparo a pedido del médico de Moratorio, el oncólogo Mauricio Cuello, para que el cuadro médico del científico no se agrave. “Si se corta este tratamiento, las consecuencias podrían ser fatales porque la radioterapia y quimioterapia van a dejar de hacer efecto, y, si progresa este cáncer salvaje, es impredecible lo que pueda pasar en un plazo de cuatro a seis meses”, graficó.