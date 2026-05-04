Lustemberg asistirá al Parlamento convocada por el PN debido a recientes renuncias y medicamentos de alto costo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien lidera un proceso de reorganización de su cartera luego de varias renuncias en distintas áreas, comparecerá este martes al Parlamento, convocada por el senador del Partido Nacional Daniel Camy.

La ministra, que expondrá ante la comisión de Salud Pública de la cámara alta, deberá responder sobre varios temas a partir de las 13.30 horas.

Según contó Camy en diálogo con El País, Lustember será consultada por la "puesta en funcionamiento de la Agenda de Vigilancia Sanitaria (AVISA), creada por la Ley de Presupuesto", así como por la acciones "a desarrollar respecto a los medicamentos de alto costo, a fin de facilitar su acceso evitando acciones judiciales como a la fecha", entre los que se destaca el que llevó adelante el virólogo Gonzalo Moratorio, que este lunes recibió un fallo favorable.

La ministra deberá informar también acerca del "Sistema Nacional Integrado de Salud y las "perspectivas desde el gobierno a casi 20 años de su creación", dijo el senador.

Asimismo, estará arriba de la mesa de la comisión temas como la visión ministerial sobre la gestión en asuntos "psiquiátricos", "la instalación de un angeógrafo en la zona este del país, en Maldonado, en el marco de la Cobertura de atención en ACV", y también las "renuncias recientes en la Comisión Honoraria de la Salud", que se dieron a raíz de un cambio en la resolución ministerial que había sancionado a una anestesista por mala praxis —que también fue condenada en la Justicia Penal—, que benefició a la profesional con dos años menos de pena —cumplirá tres años sin poder ejercer como médica, en lugar de cinco.

Las últimas renuncias

El ministerio comenzó este lunes un recambio de jerarcas con el objetivo de transitar hacia lo que define como una “etapa de consolidación para enfrentar los problemas estructurales que tiene el sistema de salud”.

La primera en renunciar fue Fernanda Nozar, quien estaba a cargo de la Dirección General de Salud. Su salida había sido planteada como una posibilidad a la ministra ya en 2024 al momento de asumir el cargo; ganó un Grado 5 en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Luego se supo sobre la salida de Gilberto Ríos, subdirector de la misma área. Su alejamiento tendría que ver con que era personal de confianza de Nozar y también con una propuesta para desempeñarse en la Intendencia de Montevideo con un cargo de jerarquía en la oficina de Relaciones Internacionales.

La tercera renuncia anunciada en la cartera fue la de Steven Tapia Villacis, que ocupaba un cargo técnico en la Unidad de Inmunizaciones, de la que fue director al final del período pasado. Tapia Villacis está concursando por un Grado 2 efectivo en la Facultad de Medicina de la Udelar.

Por último, Daniel Olesker, vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), también dejó el cargo y pasará a ser subsecretario de Industria.