Peñarol y el último tren contra Platense para subirse a la pelea en la Libertadores: hora, equipos y dónde verlo
Los de Diego Aguirre visitan al Calamar en Vicente López por la cuarta jornada del Grupo E y necesitan una victoria para mantener viva la ilusión de avanzar a octavos de final.
Es el último tren. La última chance. Es el partido que define el semestre de un Peñarol que llega a los tumbos, pero que más porfiado que peleador hoy buscará un triunfo como visitante en Vicente López frente a Platense (19:00 horas por ESPN y Disney+) para seguir con vida en la Copa Libertadores.
Y el mismo rival que fue al Estadio Campeón del Siglo, sorprendió y ganó, ahora jugará como local ante su gente y por más que habrá más de 4.500 hinchas aurinegros en la cabecera visitante, el Calamar quiere hacer pesar su localía que tuvo un punto muy alto la semana pasada frente a Independiente Santa Fe de Bogotá, al que venció con claridad 2-1.
En medio de un momento jodido desde todo punto de vista, el equipo de Diego Aguirre sabe que tiene que mejorar muchas cosas para ganar en Buenos Aires porque una derrota lo deja eliminado de los octavos de final del certamen continental en lo que sería el golpe mas duro para Peñarol en un semestre marcados por las lesiones y el muy bajo rendimiento, mientras que un empate alargará la agonía porque matemáticamente mantendrá sus posibilidades cuando pasarán a quedar dos fechas por disputarse en la llave.
Sin Eduardo Darias ni Luis Miguel Angulo, quienes se suman a las bajas de Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Leonardo Fernández, la Fiera tendrá los regresos de Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera para afrontar un partido clave.
Pero la delegación tuvo una sorpresa entre los viajeros a Buenos Aires como la del Cangrejo Javier Cabrera, quien no integra la lista de convocados pero se subió al avión como acompañante mientras transita el último tramo de la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados que sufrió el 6 de setiembre de 2025.
Con ese panorama de bajas y malos resultados y con un nivel colectivo que tuvo un deje de lucidez el lunes frente a Defensor Sporting hasta el gol del empate violeta, Peñarol irá hoy a Vicente López a buscar una reivindicación futbolística que lo ayude a cortar la racha de siete encuentros sin poder conseguir victorias.
El equipo de Diego Aguirre ya suma 33 días —y siete partidos— sin triunfos y en medio de una fase de grupos que ya empieza a definirse, la estadística preocupa a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes por el mal momento.
Es que el Mirasol irá a la cancha del Calamar en busca de una victoria para acortar la diferencia con su rival de turno. Si logra ese cometido, se meterá en la pelea por el segundo lugar del Grupo E. Si empata, no quedará eliminado, pero sí más que complicado porque dependerá de otros resultados y además, deberá vencer sí o sí a Corinthians y a Independiente Santa Fe en el CDS.
Por tal motivo, la visita a Vicente López cobra carácter de decisiva para un Peñarol que necesita levantar y apela a que hoy sea ese día tan esperado.
Platense vs. Peñarol
COPA LIBERTADORES
Cancha: Estadio Ciudad de Vicente López (Buenos Aires)
Hora: 19:00
Televisa: ESPN / Disney+
Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar (Paraguay)
Cuarto árbitro: Blas Antonio Romero (Paraguay)
VAR: Ulises Mereles y Luis Francisco Onieva (Paraguay)
Platense
Matías Borgogno
Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendía, Agustín Lagos
Iván Gómez, Pablo Ferreira
Franco Zapiola, Kevin Retamar, Guido Mainero
Tomás Nasif
D.T. Walter Zunino
Peñarol
Washington Aguerre
Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera
Eric Remedi
Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Diego Laxalt
Matías Arezo
D.T. Diego Aguirre
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