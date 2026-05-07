Peñarol y el último tren contra Platense para subirse a la pelea en la Libertadores: hora, equipos y dónde verlo

Es el último tren. La última chance. Es el partido que define el semestre de un Peñarol que llega a los tumbos, pero que más porfiado que peleador hoy buscará un triunfo como visitante en Vicente López frente a Platense (19:00 horas por ESPN y Disney+) para seguir con vida en la Copa Libertadores.

Y el mismo rival que fue al Estadio Campeón del Siglo, sorprendió y ganó, ahora jugará como local ante su gente y por más que habrá más de 4.500 hinchas aurinegros en la cabecera visitante, el Calamar quiere hacer pesar su localía que tuvo un punto muy alto la semana pasada frente a Independiente Santa Fe de Bogotá, al que venció con claridad 2-1.

En medio de un momento jodido desde todo punto de vista, el equipo de Diego Aguirre sabe que tiene que mejorar muchas cosas para ganar en Buenos Aires porque una derrota lo deja eliminado de los octavos de final del certamen continental en lo que sería el golpe mas duro para Peñarol en un semestre marcados por las lesiones y el muy bajo rendimiento, mientras que un empate alargará la agonía porque matemáticamente mantendrá sus posibilidades cuando pasarán a quedar dos fechas por disputarse en la llave.

Sin Eduardo Darias ni Luis Miguel Angulo, quienes se suman a las bajas de Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Leonardo Fernández, la Fiera tendrá los regresos de Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera para afrontar un partido clave.

Pero la delegación tuvo una sorpresa entre los viajeros a Buenos Aires como la del Cangrejo Javier Cabrera, quien no integra la lista de convocados pero se subió al avión como acompañante mientras transita el último tramo de la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados que sufrió el 6 de setiembre de 2025.

Lucas Ferreira saluda a Marcelo Solomita en la llegada de Peñarol a Buenos Aires. Foto: Enrique Arrillaga.

Con ese panorama de bajas y malos resultados y con un nivel colectivo que tuvo un deje de lucidez el lunes frente a Defensor Sporting hasta el gol del empate violeta, Peñarol irá hoy a Vicente López a buscar una reivindicación futbolística que lo ayude a cortar la racha de siete encuentros sin poder conseguir victorias.

El equipo de Diego Aguirre ya suma 33 días —y siete partidos— sin triunfos y en medio de una fase de grupos que ya empieza a definirse, la estadística preocupa a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes por el mal momento.

Es que el Mirasol irá a la cancha del Calamar en busca de una victoria para acortar la diferencia con su rival de turno. Si logra ese cometido, se meterá en la pelea por el segundo lugar del Grupo E. Si empata, no quedará eliminado, pero sí más que complicado porque dependerá de otros resultados y además, deberá vencer sí o sí a Corinthians y a Independiente Santa Fe en el CDS.

Por tal motivo, la visita a Vicente López cobra carácter de decisiva para un Peñarol que necesita levantar y apela a que hoy sea ese día tan esperado.

El Estadio Ciudad de Vicente López de Platense. Foto: Enrique Arrillaga.

Platense vs. Peñarol

COPA LIBERTADORES

Cancha: Estadio Ciudad de Vicente López (Buenos Aires)

Hora: 19:00

Televisa: ESPN / Disney+

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar (Paraguay)

Cuarto árbitro: Blas Antonio Romero (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles y Luis Francisco Onieva (Paraguay)

Platense

Matías Borgogno

Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendía, Agustín Lagos

Iván Gómez, Pablo Ferreira

Franco Zapiola, Kevin Retamar, Guido Mainero

Tomás Nasif

D.T. Walter Zunino