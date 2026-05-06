Precio y venta de entradas para Cerro Largo vs. Peñarol en el Ubilla de Melo por la última fecha del Apertura

Sumergido en una crisis deportiva, Peñarol le bajará el telón definitivamente a Torneo Apertura en Melo, donde enfrentará a Cerro Largo el próximo lunes 11 de mayo en el Estadio Ubilla desde las 20:30 horas. Será el último partido de todo el torneo y, como todos, se puede ver en vivo por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores.

Con 24 unidades previo a la última fecha, el equipo de Diego Aguirre se ubica en la cuarta posición de la tabla, siete por detrás del campeón anticipado Racing. Hasta la décima fecha se mantuvo en la disputa por el título, pero desde entonces no volvió a ganar y le allanó el camino a la Escuelita de Sayago.

Perdió 0-2 con Liverpool en el Campeón del Siglo por la fecha 11, empató 2-2 con Juventud también en su casa, cayó con Wanderers 1-0 en el Estadio Centenario y finalmente volvió a empatar con Defensor Sporting 1-1 en el CDS. Hizo dos puntos de 12 posibles en las últimas cuatro fechas y cedió terreno en todas las tablas.

Con el título definido y ahora con el único objetivo de volver a sumar puntos para dar batalla en la Tabla Anual, el Carbonero viaja al interior del país para buscar un triunfo que enderece el barco y vuelva al sendero ganador. Principalmente para mantener la leve ventaja que le lleva a Nacional en la acumulada (cinco puntos, porque Nacional está inmerso en una crisis de igual o peor magnitud) y recortarle a Racing que pica en punta con una diferencia considerable.

Canje y venta de entradas: Cerro Largo vs. Peñarol en Melo

Las entradas para el último partido del Apertura ya están disponibles y se pueden adquirir a través de la plataforma digital de Red Tickets.

Los socios de Cerro Largo pueden canjear gratis sus entradas para la Tribuna Ondino Viera, mientras que los boletos generales para el mismo sector cuestan $300 y $250 los bonificados.

Por otra parte, los socios de Peñarol no tienen bonificación para adquirir sus entradas. Las entradas generales para el público aurinegro cuestan $600 para el sector de la Tribuna Eulogio Machado.