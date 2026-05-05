Laxalt tras el empate de Peñarol: "Gusto amargo, pero confiado en que el equipo mostró lo que puede hacer"

Peñarol empató 1-1 ante Defensor Sporting en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y repartió los puntos en el Campeón del Siglo, previo a lo que será la "final" ante Platense por Libertadores. Y aunque el mirasol fue más que su rival, se hizo con la posesión de la pelota y fue más claro en las ofensivas, no pudo romper con la mala racha de siete partidos sin ganar.

En este contexto, Diego Laxalt analizó el partido, habló del momento que atraviesa el equipo y dijo cómo se encuentra físicamente. "Arrancamos el partido muy bien, en el primer tiempo, intentaba jugar rápido, jugando a la pelota, recuperamos muchas arriba, creo que podíamos haber intentado lograr otro gol, que nos hubiera dado otra tranquilidad", expresó en zona mixta.

Y continuó su análisis: "En el segundo tiempo, se nos fue yendo un poco ese control de distancia, de no tener la calma, a veces cuando no la teníamos, y queríamos buscar ir a presionar. Eso hace en la pelota quieta volviéramos a no marcar bien y esos detalles que en el fútbol se pagan. Después de eso también tuvimos chance, y después, no acompañó la suerte en los últimos minutos, que con un poquito de ganas, empujando, se tuvieron chances".

Pese al empate, el lateral izquierdo señaló una mejora de actitud en el equipo. "(Con gusto) amargo, pero confiado que hoy el equipo mostró lo que puede hacer, con y sin pelota, en varias fases de juego, creo que nos vamos con otras expectativas, y con otra cara que no nos habíamos ido en otros partidos".

"Si Dios quiere ahora vamos a ir a buscar la victoria, terminamos con otra cara, con otra alegría, siempre es lindo disfrutar de jugar al fútbol, en la cancha se disfruta jugar al fútbol, pero con victoria obviamente se disfruta un poco más, así que eso creo que es lo más importante hoy en día".

Por último se refirió a cómo se encuentra a nivel sanitario y destacó que sumar minutos lo está ayudando a recuperar su ritmo. "Venía necesitando jugar más minutos, terminar partidos, ahora tenemos una buena seguidilla y eso me da confianza, me siento bien y hay que seguir sumando minuto. Estuve literal seis meses para volver a hacer un trabajo con un plantel, pelota, es una adaptación, y eran de que esperarse. Terminé bien en este último partido, he sumado minutos, quiero aportar más. En este momento necesitamos de todos, sumar minutos de calidad que es lo que suma y lo que importa", respondió a Ovación.