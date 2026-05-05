Hinchas de Peñarol insultaron a Franco Escobar y el argentino respondió mientras salía de la cancha

El momento de Peñarol está lejos de ser bueno. El equipo ya suma siete partidos sin triunfos y en la previa a una “final” para seguir con vida en la Copa Libertadores, los de Diego Aguirre no pasaron del empate frente a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo.

Y en medio de todo esto, la molestia de los hinchas aurinegros se dejó ver en la noche del lunes en el escenario Mirasol, donde el equipo ya suma cinco juegos sin poder ganar como local en un estadio que suele ser una fortaleza.

Con cánticos típicos como el de “Carbonero, un poco más de huevo” y otro más resonante como el “jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si no ganan este jueves, que quilombo se va a armar”, la tribuna expresó su total descontento con este momento.

Y una muestra del enojo de la hinchada se dio en el minuto 83, cuando Diego Aguirre mandó al campo de juego al argentino Gastón Togni por su compatriota Franco Escobar.

El lateral de 30 años que este lunes jugó por la banda izquierda, salió por el sector de la Tribuna José Pedro Damiani con el afán de abandonar el campo de juego lo más rápido posible y no cruzar toda la cancha para no perder minutos.

El rosarino emprendió su camino hacia el banco de suplentes y mientras tanto el “Negro” Tito lo abordó para darle una campera, pero cuando comenzó a pasar por delante de la Tribuna Washington Cataldi, varios hinchas que estaban en ese sector comenzaron a insultarlo y a reclamar al defensor por su actuación.

El futbolista del equipo Mirasol avanzaba a paso lento y mientras tanto, contestó esos agravios, por lo que la molestia de los hinchas fue aún mayor y no solo quedó en la Cataldi, sino que luego se trasladó el enojo a la Tribuna Frank Henderson, donde muchos plateistas le hicieron saber a Escobar su descontento con su actuación y la del equipo de Diego Aguirre, quien también fue blanco de críticas.

Fue una situación que marcó el nerviosismo con el que se vivió el final del partido en el Campeón del Siglo, donde Peñarol empató 1-1 con Defensor Sporting y llegó a siete juegos sin triunfos en la previa a un encuentro decisivo por Copa Libertadores como el que jugará este jueves desde la hora 29:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López frente a Platense.