Tras el empate de Peñarol ante Defensor Sporting, así quedaron las tablas del Torneo Apertura y el Descenso

Peñarol sigue inmerso en una gran crisis futbolística: lleva siete partidos sin poder ganar entre todas las competencias (Torneo Apertura y Copa Libertadores). Y este lunes volvió a dejar unidades en el camino al igualar 1-1 ante Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.

El conjunto que conduce técnicamente Diego Aguirre logró abrir el marcador del duelo ante el violeta por la fecha 14 del Torneo Apertura a través de Leandro Umpiérrez en el minuto 18. Parecía que Peñarol podía volver a encontrarse con el triunfo, algo que no se da desde el pasado 4 de abril cuando superó 2-0 a Progreso en el Estadio Centenario.

Sin embargo, el Violeta, sin ser nada del otro mundo, consiguió emparejar el tanteador por medio de un tiro de esquina. La pelota rebotó en el palo y como la defensa mirasol no la despejó, el paraguayo Brian Montenegro la mandó a guardar para el 1-1 final en el minuto 68 en el CDS.

En ese contexto, Peñarol desaprovechó la gran chance de poder sacarle una ventaja de siete unidades a Nacional, que este domingo cayó 3-2 a manos de Albion en el Estadio Centenario.

El Tuerto, por su parte, estiró su invicto de cuatro partido en el primer certamen de la temporada 2026 en la Liga AUF Uruguaya. En esa racha Defensor Sporting cosechó dos victorias y dos empates.

Tabla del Torneo Apertura

Tabla de descenso

Lo que se le viene a Peñarol

Diego Aguirre en la previa del partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol sabe que este jueves tendrá un duelo decisivo en sus aspiraciones por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: visita a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, desde la hora 19:00, por la cuarta fecha del Grupo E.

El Mirasol tiene tan solo un punto tras tres presentaciones: empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe en Colombia, cayó 2-1 contra Platense en el Estadio Campeón del Siglo (CDS) y sucumbió 2-0 ante Corinthians en Brasil.

Platense, en cambio, suma seis unidades y tiene otra ventaja: el resultado que consiguió en Montevideo ante Peñarol. Porque para esta edición de la Copa Libertadores en caso de igualdad de puntos entre dos equipos, se define por los resultados entre sí. Por ese ítem es que Platense, además de contar con más puntos, tiene ventaja sobre el Carbonero.