La historia de Coco: el perrito de Newell’s, que se escapó y terminó gambeteando en el partido de Central

En el fútbol argentino quedaron definidos los playoff del Torneo Apertura, la última no fue una etapa más, pero lo más destacado no fue un equipo o jugador en particular si no “Coco” un perrito de Rosario, que es “hincha” de Newell’s, pero terminó tirando gambetas en el estadio de Central durante casi tres minutos. El Canalla ya estaba clasificado y Tigre, su rival de turno, necesitaba una victoria, pero el partido terminó empatado 1-1 con goles de Alexis Soto para el equipo local y David Romero, a los 81’, para el Matador de Victoria. La figura: Coco.

Cuando corrían casi trece minutos del primer tiempo y, en un ataque de Tigre, un perrito que había entrado a la cancha comenzó a correr a la par de los jugadores visitantes y, por suerte para el árbitro, esa jugada quedó invalidada por posición adelantada. Enseguida ingresaron varios efectivos de seguridad para intentar agarrar al animal, que dejó de olfatear el césped del Gigante de Arroyito y se percató de que varios humanos iban tras él. En se momento comenzaron los “ole, ole”, de las cuatro tribunas del estadio de Central. Los hinchas del Canalla no habían visto tantas gambetas ni con Ángel Di María en el plantel.

El primero de los colaboradores, todos de chaleco rosado, casi agarra al perrito, pero este se logró zafar. Luego son dos los que resbalan con el césped mojado y caen cerca de la mitad de la cancha en el afán de controlar a Coco. Llegaron a entrar hasta cinco personas para intentar agarrarlo, pero no pudieron el perrito fue el centro de atención durante casi tres minutos. Gracias a ello, su dueña pudo saber dónde estaba.

Él sólo quería jugar 🐶 😅

Un perro se metió a la cancha en el duelo entre Rosario Central y Tigre en la Liga de Argentina y nadie lo podía detener 😅



La afición lo celebró con los "OLE" 🙌🏻 pic.twitter.com/1wruVdTufx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 4, 2026

“Es muy juguetón, es cachorro, tiene ocho meses”, confesó su dueña, que vive a 20 cuadras del estadio de Central y cree que su perro sintió el ruido, siguió a alguien y así llegó hasta el estadio de Central.

“Yo estaban en el trabajo cuando desapareció y fue empezar a dar vueltas por la zona, por el barrio y llegué a casa para publicar que desapareció y lo vi en Instagram por todos lados. Estaba corriendo junto a los jugadores y dije: ‘Ese es mío, no había chance de que sea otro’”, comentó a la señal de Cadena 3 de Rosario.

“Lo primero que dije fue, acá me matan. Cuando aparezca la dueña, la matan. Y después me cagué de risa. Empecé a preguntar si alguien lo había visto, que era mío y apareció Cami, la chica que lo encontró, que si está viendo esto le mando un beso”, dijo ante las cámaras.

Coco fue la figura en la cancha de Rosario Central, pero hay un detalle, es “hincha” del clásico rival. “Acá somos todos de Newell’s, inclusive tiene la fotos con la camiseta y todo. Bueno, me llevó la contra”, confesó su dueña.

🐶 “LO VI EN LA CANCHA Y DIJE: ‘ESE ES MÍO’”: HABLÓ LA DUEÑA DE COCO



Coco, el perro que se volvió viral tras meterse en el partido entre Central y Tigre, fue protagonista de una historia insólita que terminó con final feliz en Rosario. pic.twitter.com/95JYe9LYQy — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 4, 2026

Así se jugarán los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino:

El sábado 9 de mayo: Boca Juniors vs. Huracán, Argentinos Juniors vs. Lanús, Talleres vs. Belgrano e Independiente Rivadavia vs. Unión de Santa Fe (salvo que Instituto golee a Estudiantes de Rio Cuarto). El domingo 10 de mayo jugarán River Plate vs. San Lorenzo, Estudiantes de La Plata vs. Racing, Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Rosario Central vs. Independiente.

Se definirá a partido único, siendo local el equipo que haya terminado mejor su zona. La gran final está fijada para el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.