El que rompe, paga: la broma del Inter Miami que tuvo como víctimas a Luis Suárez y Maxi Falcón

El Inter Miami, que ya no tiene como entrenador a Javier Mascherano y ahora dirige de forma interina el, también argentino, Gabriel Hoyos, mantiene el buen humor dentro del plantel pese a alguna que otra broma pesada. En la última de ellas, unos de los que cayeron fueron Maximiliano Falcón y Luis Suárez. Así reaccionaron los uruguayos. Quienes manejan las redes sociales en cada club profesional comparten con los jugadores en el día y a día y poco a poco se van ganando su confianza. Tanto que los propios jugadores pueden ser los apuntados para una broma.

La cara del Pistolero fue un poema. La fotógrafa del club se acercó para mostrarle al goleador el lente de su cámara, pero este se cayó al suelo cuando Suárez lo fue a agarrar. Un objetivo así puede llegar a costar miles de dólares y un golpe desde esa altura contra el suelo, puede ser letal. Luis quedó congelado, pero comenzó a reírse mucho cuando se dio cuenta que el lente era de mentira y se trataba de una broma.

El siguiente en la lista fue otro uruguayo: Maxi Falcón. Le clavó la mirada a los dos responsables de las redes sociales, que lo filmaban, como buscando una explicación. Un compañero, cómplice, lo acusó: “¡Lo rompiste!”. Pero el defensor se dio cuenta de lo que sucedía. “Era joda, me asustaste”, terminó exclamando el ex Rentistas y Nacional en el fútbol uruguayo.

Una de las mejores reacciones, o al menos la más sincera fue la del central argentino Gonzalo Luján. “Lo voy a pagar”, dijo en inglés, y le volvió el alma al cuerpo cuando le dijeron que todo era una broma.

Sorry guys, we had to do it 🤭📸 pic.twitter.com/3k3DTdw1R7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 30, 2026

La MLS multó a Luis Suárez después del último partido del Inter Miami

Durante la temporada 2026, Luis Suárez tuvo que adoptar una posición de recambio dentro del plantel de Inter Miami. Tanto con Javier Mascherano como Guillermo Hoyos, el entrenador que comenzó la campaña y el que actualmente está al frente, el Pistolero tuvo un puñado de minutos, pero eso no evitó que dejara su huella.

Con 244 minutos en siete partidos (un promedio de 35') el salteño pudo aportar dos goles. Uno de ellos ante Austin —el día que evitó estrenar el estadio de Inter Miami con derrota— y el otro en el triunfo por 2-0 frente a Real Salt Lake como visitante.

La particularidad es que pocos días después de ese partido en el que marcó, disputó su segundo partido como titular y el segundo en el que jugó los 90 minutos. En este caso el rival fue New England Revolution y en este encuentro se dio una jugada muy particular en la que el salteño terminó siendo multado.

Más allá de que no se pronunció de forma oficial de cuánto se trata la multa, el comunicado del Comité Disciplinario de la Major League Soccer (MLS), informa que Luis Suárez fue multado "por violar la política de la liga con respecto a la simulación en el minuto 72 del partido del Miami contra el New England Revolution el 25 de abril".

En la jugada mencionada una pelota cayó en forma de centro desde la derecha, el Pistolero cayó en el área tras forcejear con un defensa. Pidió penal y se quedó en el césped riéndose mientras el árbitro indicaba que no había pasado nada.